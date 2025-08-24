Google torna ainda mais fácil mudar do iPhone para o Pixel 10

Mudar para um novo telefone pode parecer complicado, mas este ano tudo parece estar mais simples. A Google está a facilitar mais do que nunca que os potenciais adeptos do iPhone consigam dar o salto para o Pixel 10 e mudarem a sua lealdade para o Android e tudo o que oferece.

Existem muitas ferramentas desenvolvidas com o propósito de tornar a transição do iOS para o Android um pouco mais fácil. Ainda assim, este é ainda um grande problema para muitas pessoas. Isto tem particular impacto para as que estiverem presas no ecossistema cada vez mais isolado da Apple.

A Google já tem a aplicação Android Switch no iOS, tendo sido concebida para facilitar a troca de iPhone. Com o lançamento do Pixel 10, a empresa resolveu dar uma ajuda ainda maior aos utilizadores que possam estar a ponderar sair do iPhone e abraçar o Pixel 10. Quer tornar o processo de troca de iPhone ainda mais fácil.

Quem encomendar ou comprar um equipamento da série Pixel 10 diretamente na Google Store, receberá um e-mail útil que prepara os dados do seu iPhone para transferência. Isto incluirá as palavras-passe do iOS, outros itens da carteira e dados de aplicações. Isto será feito antes mesmo do seu novo telefone chegar.

Após ter o seu novo Pixel 10 nas mãos, o suporte continua. Para quem é novo no Android, o Pixel 10 irá fornecer-lhe dicas contextuais à medida que o utiliza, guiando a través de funções básicas, como fazer uma captura de ecrã ou desligar o dispositivo. A maioria desta informação não é novidade, mas pode ajudar aqueles que não estão familiarizados com as particularidades do Android a ultrapassar a complexidade do Liquid Glass no iPhone.

Para simplificar ainda mais, a aplicação My Pixel atualizada funciona em conjunto com estas funcionalidades para que todos se possam familiarizar rapidamente. Combinadas, estas ferramentas visam tornar a sua troca o mais fácil possível, para poder começar a desfrutar do novo dispositivo rapidamente. Também pode manter o contacto com os amigos e familiares utilizando o RCS no Google Mensagens, independentemente do telefone que tenham.

Um novo agente com tecnologia de IA no dispositivo também está disponível para fornecer suporte instantâneo e ajudar a resolver problemas. Este agente pode facilmente encaminhá-lo para um representante de apoio ao cliente em tempo real, caso se necessite de mais assistência. Agora, cabe à Google convencer as pessoas a trocar o iPhone pelo Pixel 10, mas talvez isso possa facilitar a saída das pessoas da Apple, se assim o entenderem.