Google quer fundir duas das suas melhores ferramentas: Gemini e NotebookLM

A Google prepara-se para transformar radicalmente o ecossistema da sua inteligência artificial (IA) ao fundir duas das suas ferramentas mais potentes: o Gemini e o NotebookLM. Esta integração ajudará imenso os utilizadores a gerir informação e projetos complexos no seu quotidiano.

A convergência entre o Gemini e o NotebookLM

De acordo com fugas de informação recentes, a gigante tecnológica está a implementar uma funcionalidade denominada "Cadernos" dentro do ecossistema Gemini. Esta ferramenta permitirá que a IA funcione como um repositório centralizado de conhecimento, onde cada interação é sincronizada diretamente com o NotebookLM.

Na prática, isto significa que o utilizador terá acesso a uma base de dados pessoal e inteligente, capaz de organizar fluxos de trabalho e tarefas pendentes de forma automática e altamente eficiente.

A grande vantagem desta união reside na capacidade de transformar simples conversas em projetos estruturados. Ao contrário de modelos concorrentes, esta solução da Google permite que as consultas e gestões efetuadas num serviço sejam refletidas instantaneamente no outro, garantindo uma continuidade no tratamento de dados.

Gestão avançada de documentos e pesquisas inteligentes

Através desta nova interface, será possível agrupar conversas específicas, importar ficheiros em formato PDF e fornecer diretrizes personalizadas à IA para obter melhores resultados. O sistema não se limita a processar dados estáticos, pois utiliza a pesquisa na web em tempo real e as ferramentas nativas da Google para enriquecer as respostas.

Além disso, as capacidades multimédia do Gemini (como a criação de infografias ou a síntese de conteúdos em vídeo) estarão totalmente integradas neste novo ambiente de produtividade.

Embora a funcionalidade esteja em fase final de testes, prevê-se que chegue ao público em geral durante as próximas semanas. Subsiste ainda a dúvida sobre se este recurso será totalmente gratuito ou se ficará reservado aos subscritores dos planos avançados da tecnológica.

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