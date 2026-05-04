Apple Watch: Apple estará a desenvolver novo mostrador modular para o watchOS 27

A Apple estará a testar uma versão simplificada do popular mostrador Modular Ultra, numa forma que poderá ser adequada a mais modelos de Apple Watch antes do lançamento do watchOS 27, previsto para mais tarde este ano.

Design mais limpo e adaptado a mais dispositivos

A interface, atualmente em desenvolvimento com o nome de código interno Orchid, parece trazer elementos do design Modular Ultra para um conjunto mais alargado de dispositivos. Segundo Mark Gurman, o novo mostrador aproveita o grande relógio digital do layout Modular Ultra, mas elimina muitos dos elementos de dados mais densos.

A Apple removeu a opção de uma grande complicação central e simplificou a informação normalmente apresentada ao redor do aro exterior.

O design resultante apresenta um relógio digital limpo e altamente legível, que ocupa os dois terços superiores do ecrã, com uma fila de três pequenas complicações circulares na parte inferior. Isto cria um layout que poderá ser mais adequado a ecrãs menores, mantendo ainda informação facilmente consultável.

Apple Watch: antevisão do watchOS 27 e próximas novidades

Isto oferece uma primeira visão do ciclo de software do watchOS 27, que a Apple deverá apresentar na sua Worldwide Developers Conference em junho. Entretanto, a empresa prepara-se para lançar o seu mostrador anual Pride, denominado Pride Luminance, como parte da atualização watchOS 26.5, prevista para chegar ainda este mês.

Essa atualização surge após o lançamento público recente do watchOS 26.4, que se focou na correção de erros e na estabilidade do sistema.