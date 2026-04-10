Boas notícias para os combustíveis! Gasóleo baixa bastante
Se estava à espera de uma boa notícia no que diz respeito aos combustíveis, então hoje é o dia. É verdade que, apesar das descidas o preço ainda continua elevado, mas sempre é alguns euros que pode poupar. Saiba quanto.
Gasóleo baixa 6 cêntimos e gasolina 3,5 cêntimos
De acordo com as últimass informações, o gasóleo deverá registar uma queda de cerca de 6 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá baixar aproximadamente 3,5 cêntimos por litro.
Esta descida surge numa altura em que os mercados internacionais continuam a ajustar os preços do petróleo, com impacto direto nos valores praticados nos postos de abastecimento em Portugal.
Para os consumidores, trata-se de um alívio significativo, sobretudo para quem depende diariamente do automóvel.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
No mínimo devia baixar 20 cents.
Baixa do preço dos combustíveis é uma boa notícia mas daí a consider 3 e 6 centimos bastante.
Um dia triste para o JL que vê o malvado petróleo a descer.
Já vem com as suas mentiras novamente ?
Qual foi o dia que viste a electricidade subir 20 cêntimos?
Revendedor Tuga quando o petróleo sobe:’ Temos de aumentar imenso os preços assim que aumenta o petróleo! Os custos aumentaram tanto, que não temos hipótese..’
Revendedor Tuga quando o petróleo desce:’ Calma, não podemos descer logo tanto. Temos de escoar o stock que temos e isso não permite um descer dos preços’
Não posso mostrar (porque não há dados disponíveis) por que é que o gasóleo desce mais na próxima semana do que a gasolina – mas posso mostrar por que é que o gasóleo subiu muito mais desde os início da guerra, incluindo na presente semana.
No gráfico da EPCOL, vejam: Estatísticas > Cotações > “Valores semanais do CIF NWE gasolina 95, gasóleo e Brent (€/ton)”. A série termina na semana de 30 de março a 3 de abril (a semana passada), em que se baseou a subida de preços dos combustíveis em Portugal na presente semana. O valor dos impostos por L manteve-se igual ao da semana de 2 a 6 de março).
https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14
Essa é simples, porque é um produto mais caro de produzir, e os que costumam pagar a diferença não devem ser sempre os mesmos….
Não percebi
É fácil. Diz-me o que não perceberes:
https://pplware.sapo.pt/motores/afinal-como-e-calculado-o-preco-dos-combustiveis/#comment-3715931
Devvia ser bem mais, já quebquando foi para subir foi logo bastante porque não fazem o mesmo para descer?
Isto vesse mesmo que é uma cambada.
a UE conseguiu mais vendas de eléctricos e hibridos? era bom ver uma estatística para saber se resultou.
nem sequer deveríamos estar a falar em descer, o produto que ainda estamos a consumir nem foi comprado durante a guerra ganha pelo irão.
so pragmatismo, mas regulação cá em pt é zero
Para qualquer empresa que vende bens (incluindo as refinarias) o lucro é a diferença entre o preço de venda o preço de de custo das mercadorias ou das matérias primas consumidas, (somados os demais custos além dos de comercialização/transformação).
A única refinaria existente em Portugal, a Galp, abastece-se de crude principalmente do Brasil, Angola, EUA, Nigéria, Cazaquistão, Líbia, Argélia, Iraque, Guiana e Noruega.
Como a compra é feita com entrega daí a semanas (até 3 meses), se fosse este o único contrato, o custo do petróleo que a Galp está a receber, que está a refinar e de que derivam os combustíveis que estamos a consumir era o de há várias semanas/meses, antes da guerra.
Mas depois – e até receber efetivamente o crude que comprou – a Galp usa contratos de futuros para se proteger de riscos de flutuação de preços (comprando posições de compra e posições de venda para manter o preço do barril dentro do intervalo pretendido pela empresa). São estes contratos de futuros que estão indexados ao Brent. E é a execução dos contratos na data final, quando crude é entregue no porto de Sines que é conhecido o seu custo efetivo, não é quando foi comprado, há semanas/meses.
A história é mais comprida quando se quer abranger as relações entre a refinaria e as gasolineiras e os produtos refinados, mas creio que já deu para perceber que a lógica do custo do crude – não a lógica do armazém em que tenho matérias primas compradas ao preço de há várias semanas/meses.
Sobe 50 cêntimos e baixa 6… Que descida incrível. Mas vou aproveitar, antes que venha o ISP e diga que só baixa 1 cêntimo
Desde o inicio do conflito subiu em média 50 cêntimos, baixa 6 e é bastante?!