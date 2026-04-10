PplWare Mobile

Boas notícias para os combustíveis! Gasóleo baixa bastante

· Motores/Energia 16 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Sérgio V. says:
    10 de Abril de 2026 às 09:59

    No mínimo devia baixar 20 cents.

    Responder
  2. Ricardo says:
    10 de Abril de 2026 às 10:02

    Baixa do preço dos combustíveis é uma boa notícia mas daí a consider 3 e 6 centimos bastante.

    Responder
  3. Mário says:
    10 de Abril de 2026 às 10:03

    Um dia triste para o JL que vê o malvado petróleo a descer.

    Responder
  4. Mamba says:
    10 de Abril de 2026 às 10:10

    Revendedor Tuga quando o petróleo sobe:’ Temos de aumentar imenso os preços assim que aumenta o petróleo! Os custos aumentaram tanto, que não temos hipótese..’

    Revendedor Tuga quando o petróleo desce:’ Calma, não podemos descer logo tanto. Temos de escoar o stock que temos e isso não permite um descer dos preços’

    Responder
  5. Max says:
    10 de Abril de 2026 às 10:10

    Não posso mostrar (porque não há dados disponíveis) por que é que o gasóleo desce mais na próxima semana do que a gasolina – mas posso mostrar por que é que o gasóleo subiu muito mais desde os início da guerra, incluindo na presente semana.
    No gráfico da EPCOL, vejam: Estatísticas > Cotações > “Valores semanais do CIF NWE gasolina 95, gasóleo e Brent (€/ton)”. A série termina na semana de 30 de março a 3 de abril (a semana passada), em que se baseou a subida de preços dos combustíveis em Portugal na presente semana. O valor dos impostos por L manteve-se igual ao da semana de 2 a 6 de março).
    https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14

    Responder
  6. Luis Henrique Silva says:
    10 de Abril de 2026 às 10:18

    Devvia ser bem mais, já quebquando foi para subir foi logo bastante porque não fazem o mesmo para descer?
    Isto vesse mesmo que é uma cambada.

    Responder
  7. Miguel says:
    10 de Abril de 2026 às 10:43

    a UE conseguiu mais vendas de eléctricos e hibridos? era bom ver uma estatística para saber se resultou.

    Responder
  8. Jota says:
    10 de Abril de 2026 às 10:46

    nem sequer deveríamos estar a falar em descer, o produto que ainda estamos a consumir nem foi comprado durante a guerra ganha pelo irão.
    so pragmatismo, mas regulação cá em pt é zero

    Responder
    • Max says:
      10 de Abril de 2026 às 12:02

      Para qualquer empresa que vende bens (incluindo as refinarias) o lucro é a diferença entre o preço de venda o preço de de custo das mercadorias ou das matérias primas consumidas, (somados os demais custos além dos de comercialização/transformação).
      A única refinaria existente em Portugal, a Galp, abastece-se de crude principalmente do Brasil, Angola, EUA, Nigéria, Cazaquistão, Líbia, Argélia, Iraque, Guiana e Noruega.
      Como a compra é feita com entrega daí a semanas (até 3 meses), se fosse este o único contrato, o custo do petróleo que a Galp está a receber, que está a refinar e de que derivam os combustíveis que estamos a consumir era o de há várias semanas/meses, antes da guerra.
      Mas depois – e até receber efetivamente o crude que comprou – a Galp usa contratos de futuros para se proteger de riscos de flutuação de preços (comprando posições de compra e posições de venda para manter o preço do barril dentro do intervalo pretendido pela empresa). São estes contratos de futuros que estão indexados ao Brent. E é a execução dos contratos na data final, quando crude é entregue no porto de Sines que é conhecido o seu custo efetivo, não é quando foi comprado, há semanas/meses.
      A história é mais comprida quando se quer abranger as relações entre a refinaria e as gasolineiras e os produtos refinados, mas creio que já deu para perceber que a lógica do custo do crude – não a lógica do armazém em que tenho matérias primas compradas ao preço de há várias semanas/meses.

      Responder
  9. Joel says:
    10 de Abril de 2026 às 10:50

    Sobe 50 cêntimos e baixa 6… Que descida incrível. Mas vou aproveitar, antes que venha o ISP e diga que só baixa 1 cêntimo

    Responder
  10. Hugo Nabais says:
    10 de Abril de 2026 às 11:14

    Desde o inicio do conflito subiu em média 50 cêntimos, baixa 6 e é bastante?!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Search Live em mais de 200 países!

Toyota CHR+

Huawei Watch GT Runner 2: reinvenção tecnológica da corrida com Eliud Kipchoge