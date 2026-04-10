Viagem de 10 dias à Lua termina em breve. Veja a tripulação da Artemis II a chegar a casa

Após 10 dias de uma missão histórica no espaço, a Artemis II prepara-se para regressar à Terra, concluindo com sucesso o primeiro voo tripulado da NASA em torno da Lua em mais de 50 anos.

Durante a Artemis II, os quatro astronautas a bordo da cápsula Orion viajaram mais longe da Terra do que qualquer ser humano desde a era Apollo, ultrapassando mesmo o recorde de distância anteriormente estabelecido pela Apollo 13.

Além de testar tecnologias essenciais para futuras viagens lunares, a missão recolheu dados científicos e operacionais fundamentais para preparar o caminho da futura alunagem pela Artemis III.

Na verdade, tenho pensado na entrada desde 3 de abril de 2023, quando fomos designados para esta missão. Há tantas mais imagens e histórias, e ainda nem comecei a processar aquilo por que passámos. Ainda temos mais dois dias, e atravessar a atmosfera numa bola de fogo também é algo profundo.

Disse recentemente o piloto Victor Glover, quando questionado sobre como se sentia relativamente ao regresso.

Tripulação regressa esta madrugada à Terra

Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta da Agência Espacial Canadiana (em inglês, CSA) Jeremy Hansen, estão a preparar o regresso à Terra, marcado para esta madrugada, em Portugal continental.

Esta preparação inclui a revisão dos procedimentos de reentrada e amaragem, bem como a execução de uma manobra de correção da trajetória de regresso.

Afinal, a nave espacial atingirá velocidades até 38.365 km/h ao reentrar na atmosfera terrestre.

Como parte das atividades do dia, a tripulação analisará a mais recente previsão meteorológica, o estado das equipas de recuperação e o cronograma de entrada. Ao longo do dia, irá, também, rever os procedimentos pós-aterragem.

Segundo a NASA, os propulsores da Orion estavam programados para ser acionados às 21h53 EDT do dia 9 de abril (02h53 do dia 10 de abril, em Portugal continental) para a segunda queima de correção da trajetória de regresso, ajustando com precisão o percurso da nave em direção à Terra.

Esta manobra serviu para afinar ainda mais a trajetória da Orion e garantir que a nave permanece alinhada para a reentrada atmosférica.

Acompanhe a amaragem da Artemis II!

À medida que a Artemis II se aproxima do regresso à Terra, as equipas da NASA em terra estão a concluir os preparativos finais para a reentrada e amaragem da Orion, prevista para cerca das 20h07 de sexta-feira, 10 de abril, (01h07 do dia 11 de abril, em Portugal continental) ao largo da costa de San Diego.

Durante a reentrada, o módulo de serviço separar-se-á por volta das 19h33 (00h33, em Portugal continental), cerca de 20 minutos antes de a Orion alcançar a alta atmosfera a sudeste do Havai.

Às 19h37 (00h37, em Portugal continental), uma última queima de ajuste de trajetória irá afinar o percurso antes de a nave iniciar uma série de manobras de rotação para se afastar com segurança do equipamento descartado.

Ao descer os cerca de 122.000 metros de altitude, a nave entrará num blackout de comunicações planeado de seis minutos às 19h53 (00h53, em Portugal continental), enquanto o plasma se forma em redor da cápsula durante o pico de aquecimento.

Após sair do blackout, a Orion irá libertar a cobertura frontal, abrir os paraquedas de estabilização a cerca de 6700 metros às 20h03 (01h03, em Portugal continental), e, depois, abrir os seus três paraquedas principais a cerca de 1800 metros às 20h04 (01h04, em Portugal continental), abrandando a cápsula para a amaragem ao largo da costa de San Diego.

Duas horas após a amaragem, a tripulação será retirada da Orion e transportada para o navio USS John P. Murtha.

As equipas de recuperação utilizarão helicópteros para recolher a tripulação e, uma vez a bordo do navio, os astronautas serão submetidos a avaliações médicas pós-missão antes de regressarem a terra para embarcar num avião com destino ao Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston.

Mais uma vez, a cobertura de todo o processo será transmitida na NASA+ e Netflix, a partir das 23h30, em Portugal continental.

Veja também: