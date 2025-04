Pixel 9a da Google foi avaliado pela DXOMARK e bateu os modelos de topo

Ainda que seja o modelo mais modesto dos smartphones da Google, o Google Pixel 9a destaca-se no seu segmento. Oferece um desempenho de câmara e ecrã que rivaliza com modelos mais caros, colocando-o no topo da sua categoria e ombreando com modelos mais caros e mais capazes. Este novo smartphone foi agora avaliado pela DXOMARK e os resultados impressionam.

Análise da câmara do Pixel 9a

Com uma pontuação impressionante de 143 pontos, o Pixel 9a está em 1º lugar no segmento de preço High-End. Herdando muitas das qualidades de topo do Pixel 9, oferece aos fotógrafos móveis um desempenho de topo a um preço mais acessível. Recebe também o selo Smart Choice da DXOMARK, que qualifica os dispositivos que oferecem um desempenho de câmara excecional, superando modelos ainda mais caros.

O Pixel 9a destaca-se pela sua exposição precisa, gama dinâmica sólida, reprodução de cores agradável e focagem automática fiável, o que o torna uma excelente escolha para fotografia diurna e em ambientes interiores. A sua ampla profundidade de campo garante objetos bem focados em diversas cenas, com uma excelente renderização de detalhes finos.

A câmara da Google traz boa exposição, ampla gama dinâmica, cores vivas, elevados níveis de detalhe, mas ligeiro ruído. Embora não tenha uma câmara telefoto dedicada, o Pixel 9a teve um bom desempenho em termos de qualidade de zoom, desde a ultra-wide angular à teleobjetiva curta, mas a qualidade da imagem sofreu em configurações de teleobjetiva mais longas.

No desempenho de vídeo, o Pixel 9a destacou-se com uma focagem automática rápida e precisa, uma estabilização eficaz e uma reprodução de cores agradável à luz do dia. No entanto, com pouca luz, a câmara teve dificuldades com a retenção de detalhes finos, ruído e inconsistências de exposição durante o movimento.

Embora o Pixel 9a não se compare ao Pixel 9 em condições de pouca luz ou de vídeo desafiantes, o seu desempenho completo torna-o um forte concorrente para os entusiastas da fotografia e videografia móvel. Neste campo, oferece um excelente valor sem o preço elevado.

O ecrã do novo smartphone da Google

O ecrã do Pixel 9a é impressionante, com uma pontuação de 155, a mais elevada no seu segmento de preço e nos 10 primeiros no ranking global. Demonstrou um desempenho notável nos testes com resultados consistentemente fortes em vários atributos. Revela-se uma excelente escolha para uma vasta gama de utilizações, desde a navegação web até à reprodução de vídeo em diferentes ambientes de iluminação.

A legibilidade foi sólida na maioria das condições de iluminação, com o brilho a adaptar-se bem a vários ambientes. Além disso, a renderização de cores do Pixel 9a é notavelmente precisa e natural, especialmente em ambientes bem iluminados, segundo os testes da DXOMARK.

O conteúdo de vídeo HDR10 no ecrã do Pixel 9a parece vibrante e detalhado em ambientes interiores e com pouca luz, exibindo detalhes ricos e uma reprodução suave, sem incompatibilidade de fotogramas. Por outro lado, o conteúdo SDR pareceu escuro ao utilizar as definições de brilho padrão. Por último, mas não menos importante, o ecrã foi particularmente responsivo, com interações de toque rápidas e precisas.