OpenAI diz que poderá comprar o Chrome se a Google for obrigada a vender

A Google está sob uma avaliação permanente seguindo uma decisão judicial do ano passado. Foi acusada de ter o monopólio da pesquisa online, bloqueando assim o espaço que as concorrentes poderiam necessitar para crescer e tornar-se uma alternativa. A OpenAI parece interessada no desfecho deste processo, por querer comprar o Chrome se a Google tiver de vender o browser.

OpenAI diz estar interessada no Chrome

As medidas que estão a ser pensadas podem lesar a Google, mas parece ser necessárias para reestabelecer o mercado e voltar a dar espaço à concorrência. Associado a isso, tem uma grande incerteza de como a empresa poderá ficar, podendo perder todo o seu ecossistema e ter de vender parte dos seus ativos.

No mês passado, o Departamento de Justiça sugeriu que a Google precisaria de vender o seu browser, o Chrome. Agora, e do que foi revelado, caso esse passo tenha de ser dados, a gigante das pesquisas terá já pelo menos um comprador de peso interessado.

Do que é avançado, Nick Turley, responsável do ChatGPT, falou numa audiência sobre a situação do monopólio da Google e foi questionado se a OpenAI estaria interessada em adquirir o Chrome. A sua resposta aponta um potencial caminho e revelou que “sim, nós faríamos isso, assim como muitos outros partidos”.

Google pode ser obrigada a vender o browser

Atualmente, os utilizadores podem usar a IA da OpenAI, o ChatGPT, no Chrome através de um plug-in, mas Turley disse que poderia haver integrações mais profundas. Isso aconteceria ser a empresa fosse proprietária do Chrome. Sob a propriedade hipotética da OpenAI, o Chrome poderia "apresentar aos utilizadores como é uma primeira experiência de IA".

O Chrome não é a única propriedade sobre a qual a Google pode perder o controlo. Um a decisão determinou no início deste mês que a Google também se envolveu em comportamentos anti-concorrencia no campo da publicidade online. Não é surpresa que qualquer outra grande empresa tecnológica possa estar interessada em comprar um dos produtos mais populares que a Google desenvolveu ao longo dos anos.

Aqui, a verdadeira questão é qual destes candidatos, ao fazer uma compra, não criaria um monopólio. Por agora, o DOJ permite que a Google continue os seus investimentos em IA no meio das negociações de separação. Ainda assim, a passagem do Chrome para o controlo da OpenAI poderá levantar novas preocupações. A decisão demorará muito e só mais tarde saberemos este interesse se vai materializar.