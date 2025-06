China promete expandir o yuan digital globalmente

A China está a reforçar a sua posição enquanto potência, com um claro crescimento em várias indústrias. O próximo passo poderá passar por conseguir que o yuan digital se expanda internacionalmente. A promessa foi feita.

Esta semana, durante o Lujiazui Forum, um encontro de executivos e reguladores do setor financeiro local e estrangeiro, o governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, informou que a China estabelecerá um centro de operações internacional para o e-CNY, em Xangai.

Numa altura de notável crescimento, a Reuters cita que o presidente prometeu expandir o uso internacional do yuan digital e pediu o desenvolvimento de um sistema monetário global multipolar, no qual várias moedas dominam a economia mundial.

Yuan quer estar ao nível do dólar americano e do euro

Estas declarações surgem na sequência do renovado interesse pelo yuan global, tendo em conta que as tensões comerciais internacionais provocadas pelas políticas tarifárias dos Estados Unidos. Afinal, estas motivam os investidores a procurar alternativas aos investimentos baseados no dólar.

Ao mesmo tempo, a China está a acelerar os esforços para desenvolver sistemas financeiros independentes das instituições ocidentais, medidas que ganharam novo impulso à medida que as mudanças nos padrões comerciais e os realinhamentos geopolíticos remodelam o panorama económico global.

O desenvolvimento de um sistema monetário internacional multipolar ajudará a reforçar as restrições políticas aos países com moedas soberanas, aumentar a resiliência do sistema e salvaguardar melhor a estabilidade financeira global.

Afirmou Pan, esperançando que várias moedas globais importantes coexistam em concorrência mútua, num sistema que permitiria que algumas moedas dominassem as suas respetivas regiões, diminuindo a dependência do dólar.

De facto, a implementação de taxas por Donald Trump, de uma forma um tanto caótica, abalou a confiança na moeda norte-americana e noutros ativos dos Estados Unidos, e motivou os investidores a afastarem-se do dólar norte-americano e a voltarem-se para moedas as asiáticas e o euro, segundo a Reuters.

Este objetivo reforça as ambições da China em tornar o yuan uma moeda global, semelhante ao euro ou ao dólar, refletindo a sua importância enquanto segunda maior economia do mundo.