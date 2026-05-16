Voos a 20 euros? Viagens low cost estão a entrar em turbulência por causa da guerra

Durante anos, viajar de avião pela Europa tornou-se algo banal e acessível. As companhias low cost habituaram os passageiros a bilhetes de 20 ou 30 euros, escapadinhas de fim de semana e viagens marcadas quase por impulso. Mas esse modelo de Viagens low cost poderá estar em risco devido à guerra em torno do Irão e à crescente instabilidade no Médio Oriente.

O combustível está a disparar

O principal problema chama-se combustível de aviação. Grande parte do querosene usado pelas companhias aéreas europeias passa pelo Estreito de Ormuz, uma das zonas mais sensíveis do planeta em termos geopolíticos. Com o conflito a agravar-se, o transporte de petróleo ficou mais complicado, caro e imprevisível.

Segundo dados citados pelo Financial Times, cerca de 40% do combustível de aviação consumido na Europa depende dessa rota marítima. O resultado já se faz sentir, o preço do querosene aumentou significativamente e várias companhias começaram a cancelar voos menos rentáveis.

As low cost são as mais vulneráveis

Empresas como a Ryanair, a easyJet ou a Wizz Air vivem de margens muito apertadas. O modelo depende de aviões cheios, combustível relativamente barato e uma forte concorrência entre operadores.

Quando o custo do combustível sobe demasiado, vender bilhetes a preços muito baixos deixa de ser sustentável. Algumas empresas já admitem impactos financeiros pesados. A Wizz Air, por exemplo, terá antecipado perdas de dezenas de milhões de euros relacionadas com a crise energética e o aumento dos custos operacionais.

O inverno preocupa mais do que o verão

Apesar do aumento dos preços, o verão ainda deverá manter uma procura elevada, graças às férias e à elevada taxa de ocupação dos aviões. No entanto, as companhias aéreas temem sobretudo o inverno.

Se o conflito continuar e o petróleo permanecer caro durante vários meses, muitas rotas sazonais ou menos procuradas poderão simplesmente desaparecer.

Além disso, fabricantes como a Boeing e a Airbus continuam a enfrentar atrasos na entrega de novos aviões, dificultando a renovação das frotas e a redução dos consumos.

O fim de uma “anomalia histórica”?

Especialistas começam a admitir que os voos ultrabaratos poderão ter sido uma exceção histórica e não uma realidade permanente. Durante duas décadas, o setor beneficiou de combustível relativamente acessível, forte concorrência e uma enorme expansão das low cost.

Agora, vários desses pilares estão sob pressão ao mesmo tempo. Menos concorrência, custos energéticos mais elevados e cortes de rotas poderão levar a uma nova realidade: viajar de avião continuará possível, mas provavelmente será mais caro do que os consumidores europeus se habituaram a pagar.