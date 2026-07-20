Começam hoje as candidaturas ao Ensino Superior! Há 78.283 vagas

Arranca hoje, 20 de julho, a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) para o ano letivo 2026/2027. Este ano, as Instituições de Ensino Superior Públicas disponibilizam um total de 78.283 vagas.

Os estudantes que pretendem ingressar numa instituição pública de ensino superior já podem submeter a sua candidatura através da plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Tal como referido, há um total de 78.283 vagas, o que representa um aumento de 1.465 vagas face ao concurso do ano anterior.

Ensino Superior: Mais de 56 mil vagas no regime geral

Do total de vagas disponíveis:

56.790 vagas destinam-se ao Regime Geral de Acesso;

21.493 vagas estão reservadas para os Regimes e Concursos Especiais.

O reforço do número de vagas pretende dar resposta ao aumento da procura pelo ensino superior e melhorar o acesso dos candidatos aos cursos e instituições públicas.

A candidatura é realizada exclusivamente online, através do portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Durante o processo, os candidatos podem indicar, por ordem de preferência, os pares instituição/curso a que pretendem concorrer, desde que cumpram os requisitos de acesso e tenham obtido a classificação mínima exigida nas provas de ingresso.

Antes de submeter a candidatura, é importante confirmar toda a informação relativa às classificações, provas de ingresso, pré-requisitos (quando aplicáveis) e documentação necessária.

Direção Geral de Ensino Superior