Adeus ao Spotify pirata! Serviço acaba com mais opções para piratear a sua app

O Spotify está numa luta acesa contra as app que oferecem serviços Premium de forma pirata. Iniciou este ataque contra as propostas Android, mas parece agora estar a procurar um novo alvo. Foca-se no macOS e também aqui os programadores afirmam que a plataforma venceu desta vez.

Adeus ao Spotify Premium pirata!

O Spotify tomou algumas das suas medidas mais sérias nos últimos meses para reprimir a pirataria. Primeiro, bloqueou as contas de milhares de utilizadores que usam um APK gratuito no Android, agora está atrás da Apple. A plataforma de streaming de música declarou guerra às aplicações modificadas concebidas para piratear recursos do plano Premium.

O criador do Spicetify, um dos mods mais populares da Apple, alertou em comunicado através da sua conta no X que os utilizadores do macOS sofrerão as consequências. A plataforma pretende também acabar com os mods fixes para obter algumas funcionalidades Premium.

A plataforma encerrou todas as aplicações piratas descarregadas através de um APK do Android em março passado. O novo alvo da empresa para os utilizadores da Apple é o Spicetify. Este mod gratuito, e não uma aplicação, permite alterar a aparência da aplicação com temas e adiciona opções que nem sequer estão disponíveis para a subscrição Premium.

Fim de mais opções para piratear app

O criador do Spicetify foi claro. O seu objetivo com este mod não é ignorar o pagamento, mas sim melhorar a experiência do utilizador. O Spotify está a terminar a app de qualquer forma, confirmando que deixará de funcionar em breve. O Spicetify não é a única modificação que pode ser afetada pelas alterações no Spotify; a plataforma causará problemas a outras aplicações que tentem ignorar o plano Premium.

O criador deste mod afirma que reforçaram a sua aplicação em resposta às ameaças da plataforma de streaming de música, mas ainda não é suficiente. A versão mais recente do Spotify para macOS protege os módulos webpack contra modificações de terceiros. O Spotify mudou a forma como acede às informações armazenadas nos seus servidores, tornando quase impossível para os programadores acederem aos seus dados.

Esta medida chegou primeiro ao macOS, mas será apenas uma questão de tempo até que afete os utilizadores de iOS, Windows ou Android. "O Spotify venceu desta vez", diz o programador do Spicetify. A plataforma pôs fim a anos de aplicações piratas que permitiam aos utilizadores utilizar as funcionalidades Premium de forma totalmente gratuita, afetando até aplicações legítimas que nada tinham a ver com subscrições.