Afinal a Google paga à Samsung “muito dinheiro” para instalar Gemini nos smartphones

Não têm sido meses fáceis para a Google. Nos diversos processos que tem enfrentado nos tribunais não tem conseguido contrariar as acusações e as decisões não parecem ser favoráveis. Agora, soube-se que a Google está a pagar "muito dinheiro" à Samsung para pré-instalar o Gemini nos smartphones.

A Google, através da Alphabet paga à Samsung “uma enorme quantia de dinheiro” todos os meses para pré-instalar o Gemini nos seus smartphones. A admissão foi feita por Peter Fitzgerald, vice-presidente de Plataformas e Parcerias da Google, durante o seu depoimento no processo anti-concorrência entre o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) e a gigante da web.

No verão passado, os tribunais determinaram que a Google tinha de facto abusado do seu monopólio nas pesquisas online. Para isso, inundou os fabricantes, liderados pela Apple, com milhares de milhões de dólares para ser o motor de pesquisa padrão nos seus dispositivos e browsers. É agora quase certo que a Google será forçada a interromper estes pagamentos.

Para os destinatários do cheque, esta situação é um desastre. O cheque da Google, que ronda os 20 mil milhões de dólares por ano, representa uma grande vantagem para o negócio de serviços da Apple. A empresa tinha também solicitado, em vão, participar no julgamento que decorre atualmente para determinar as medidas a aplicar e evitar este abuso de posição.

Esta decisão não impediu a Google de repetir a mesma estratégia, desta vez para o seu assistente de IA. Desde janeiro que a empresa tem pago "muito dinheiro" (o valor não foi revelado) à Samsung para incluir o Gemini nos seus smartphones Galaxy.

O advogado do Departamento de Justiça, David Dahlquist, classificou-os como "uma quantia enorme de dinheiro num pagamento mensal fixo". O contrato, que combina pagamentos fixos e divisão de receitas, tem a duração de dois anos, segundo revelou Peter Fitzgerald da Google.

Entre 2020 e 2023, a Samsung recebeu 8 mil milhões de dólares para tornar o Google o serviço de pesquisa, loja de aplicações e assistente padrão (Google Assistant). É improvável que esta revelação ajude o caso da empresa contra as acusações do DoJ de que exclui a concorrência ao tornar quase impossível o surgimento ou a sobrevivência de alternativas fiáveis ​​nos dispositivos Android.