Porque os contabilistas não querem o fator de dupla autenticação no Portal das Finanças

Após ter arrancado em meados de julho, o Estado vai avançar com o duplo fator de autenticação no Portal das Finanças. Embora o Governo português sustente esta decisão na segurança dos utilizadores, os contabilistas têm pedido que os seus clientes não adiram. Esta semana, a bastonária Paula Franco explicou o motivo.

No dia 13 de novembro, o Governo Português aprovou uma legislação que acaba com a necessidade de transmissão de informações pelas empresas à Segurança Social que a entidade já detenha.

Além disso, na altura, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou que o Estado tinha aprovado, também, uma despesa para avançar com o duplo fator de autenticação no Portal das Finanças, algo que arrancou já em meados de julho, conforme informámos.

O argumento do Governo, pela voz de Leitão Amaro, assenta no facto de o portal não ter "o nível de segurança do duplo fator de autenticação" que já se encontra, hoje em dia, noutros serviços, como os bancos. Esta lacuna existe, apesar de ser das plataformas mais importantes para os portugueses.

Dupla autenticação no Portal das Finanças é um problema para os contabilistas

Apesar de o Governo português sustentar a medida na segurança dos utilizadores, os contabilistas veem-na como um entrave ao seu trabalho.

Na reunião livre online da Ordem dos Contabilistas Certificados, que aconteceu no dia 19 de novembro, a bastonária Paula Franco explicou que o duplo fator de autenticação "levanta muitas preocupações para todos os contabilistas certificados".

Reforçando que a Ordem dos Contabilistas Certificados compreende a questão da segurança, na qual assenta a dupla autenticação, a bastonária descreve esta preocupação como "legítima", tendo em conta o impacto que potenciais intromissões indesejadas podem ter.

Contudo, "tem de se criar condições para não bloquear o trabalho das pessoas e das empresas, [...] nomeadamente do Contabilista Certificado".

Conforme alertado por Paula Franco, o trabalho do contabilista "não é compatível" com o duplo fator de autenticação. No mundo real, os profissionais não podem "estar dependentes de chamadas ou de o nosso cliente estar a enviar o fator de dupla autenticação para nós podermos fazer determinadas ações".

Se por um lado dizemos que a senha é pessoal e intransmissível, e, portanto, ninguém deve transmiti-la aos outros, [...], na prática, não é assim. Os contabilistas certificados têm as senhas de todos os seus clientes particulares; não precisam de ser só empresas.

Segundo a bastonária, o duplo fator de autenticação "bloqueia todas as ações que se possam vir a fazer" em nome de um cliente.

Neste cenário, enquanto procura agilizar soluções, a Ordem dos Contabilistas Certificados tem avisado todos os clientes para não aderirem ao fator de dupla autenticação.