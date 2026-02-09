Elon Musk abranda planos para Marte e aposta tudo numa cidade na Lua até 2036

A SpaceX terá ajustado a sua estratégia de exploração espacial, dando agora prioridade à construção de uma base humana permanente na Lua. A mudança foi revelada pelo fundador e CEO Elon Musk, que explicou que a empresa pretende criar uma “cidade autossustentável” no satélite natural da Terra por volta de 2036.

Os EUA competem lado a lado com a China para o primeiro país a pisar a Lua dos tempos modernos. Segundo Musk, esta abordagem representa um passo mais rápido e realista para garantir a presença humana fora da Terra, deixando os planos para Marte num ritmo mais lento.

Lua é mais acessível do que Marte

De acordo com o responsável da empresa, chegar à Lua é significativamente mais simples e rápido do que viajar até Marte. Os lançamentos para o planeta vermelho só são possíveis uma vez a cada 26 meses, quando os planetas se alinham, e a viagem demora cerca de seis meses em cada sentido.

Já as missões para a Lua podem ser lançadas a cada 10 dias, com uma duração de viagem de apenas dois dias até ao destino. Este fator logístico é um dos principais motivos para a mudança de prioridades.

Musk afirmou que a SpaceX já redirecionou o foco para a construção de uma cidade autossustentável na Lua, algo que poderá ser alcançado em menos de 10 anos. Em comparação, o objetivo de criar uma cidade em Marte poderá demorar mais de duas décadas.

Missões lunares ganham prioridade a curto prazo

A alteração estratégica também coincide com um relatório do The Wall Street Journal, que indica que a SpaceX informou os investidores de que as missões lunares serão a prioridade no curto prazo.

Segundo a publicação, a empresa aponta para março de 2027 como data-alvo para uma aterragem lunar não tripulada, inserida numa estratégia mais ampla para a exploração da Lua. As tentativas de chegar a Marte deverão acontecer apenas numa fase posterior.

Objetivo final continua a ser Marte

Apesar da nova ênfase na Lua, Musk garantiu que a empresa não abandonou o objetivo de longo prazo de levar humanos a Marte. O responsável indicou que o trabalho numa cidade marciana poderá começar dentro de cinco a sete anos, embora a Lua seja, para já, a prioridade.

Importa recordar que Musk tem feito previsões ambiciosas ao longo dos anos. Em declarações anteriores, chegou a afirmar que humanos poderiam estar a viver em Marte já em 2024. Esse calendário acabou por escorregar, à medida que os desafios tecnológicos, financeiros e regulatórios se revelaram maiores do que o esperado.