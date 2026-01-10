Consumo de energia elétrica em Portugal bateu recordes esta semana

Esta semana, o consumo do sistema elétrico nacional bateu recordes, ultrapassando pela primeira vez os 10 gigawatts (GW), segundo dados da REN, numa altura em que uma grande parte do país esteve sob aviso amarelo devido ao frio.

Na terça-feira, pelas 19h45, "registou-se um novo recorde de ponta de consumo do Sistema Elétrico Nacional [SEN], que ultrapassou pela primeira vez os 10 GW", de acordo com a REN, numa nota, batendo o anterior marco de 9883 MW, registado em 12 janeiro de 2021, às 19h30.

Depois de a empresa ter comunicado o recorde de consumo diário de energia elétrica com o valor de 186,2 GWh (o anterior recorde era 185,1 GWh, de 13 de janeiro de 2021), na terça-feira, o SEN continuou a registar recordes de consumo diário.

Na quarta-feira, foi registado um valor de 188,1 GWh, e, na quinta-feira (8 de janeiro), foi registado um novo máximo histórico com um valor de 192,3 GWh.

A explicar este consumo exacerbado estarão as baixas temperaturas que se têm feito sentir em Portugal, com os recordes a serem atingidos nas horas em que os portugueses, previsivelmente, regressam a casa.

Valor mais elevado de sempre de consumo de energia

Em 2025, o consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública atingiu o valor mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional, conforme divulgado.

O consumo foi de 53,1 Terawatt-hora (TWh) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis, de acordo com a REN.

Entretanto, a produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, "em linha com os 70% verificados no ano anterior.

Estes números foram uma realidade, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de eletricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de abril".

Segundo a REN, a impulsionar a produção renovável esteve o aumento de 25% na produção fotovoltaica, que mantém um ritmo de crescimento elevado, suportado pela forte expansão desta tecnologia no sistema elétrico nacional, bem como um regime particularmente favorável na produção hidroelétrica.