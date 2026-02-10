Europa está a pressionar o WhatsApp por bloquear o ChatGPT e outras IA

O WhatsApp está sob investigação na Europa, desta vez por bloquear a integração com o ChatGPT e outros chatbots de IA. As autoridades enviaram uma declaração bem clara à Meta, notificando-a de que, segundo a investigação realizada, esta medida constitui uma violação das leis da União Europeia.

Europa está a pressionar o WhatsApp

Mas tudo aponta para não ser apenas a um aviso à equipa de Mark Zuckerberg. A Europa pretende impor “medidas provisórias” para evitar que o bloqueio do ChatGPT e de outras IA no WhatsApp cause “danos graves e irreparáveis” ao mercado. Claro que primeiro precisa de aguardar pela resposta da Meta, que exerce o seu direito de defesa.

A Comissão Europeia considera o WhatsApp uma plataforma de comunicação dominante na região e acredita que a empresa pode estar a abusar da sua posição dominante. Isso será visto por impedir que assistentes de IA de terceiros acedam à aplicação. Os reguladores também acreditam que a aplicação de mensagens pode ser um ponto de entrada crucial para que os chatbots de terceiros alcancem um público mais vasto.

Por agora há que aguardar pela resposta da Meta e se o argumento da empresa californiana será suficiente para impedir quaisquer alterações técnicas obrigatórias. Estas reabririam as portas ao ChatGPT e a outros bots de IA no WhatsApp. O ChatGPT e o Copilot estiveram entre as primeiras plataformas de IA a lançar bots para a app de mensagens da Meta.

Meta bloqueou o ChatGPT e outras IA

Isto permitia que os utilizadores conversassem e interagissem com eles sem depender de uma aplicação dedicada ou de um browser. No entanto, uma alteração nas políticas da Meta acabou com esta integração. Em outubro passado, a OpenAI anunciou que a versão do ChatGPT disponível no WhatsApp deixaria de funcionar em meados de janeiro deste ano.

Esta decisão baseou-se exclusivamente nas modificações implementadas pela empresa de Mark Zuckerberg. Desde o início que a decisão da Meta levantou suspeitas de uma aparente tentativa da empresa em favorecer a Meta AI, o seu chatbot integrado no WhatsApp, Instagram e Facebook. Isto levou a Comissão Europeia a abrir uma investigação em dezembro passado para determinar se a estratégia constituía práticas monopolistas.

A Europa pretende determinar que a Meta bloqueou arbitrariamente o acesso de chatbots de terceiros ao WhatsApp. As medidas provisórias a aplicar deverão permitir o seu regresso. Tudo dependerá também da forma como a gigante americana se irá defender de mais uma acusação que para muitos parece óbvia e difícil de refutar.