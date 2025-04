Meta traz “contas de adolescentes” para o Facebook e o Messenger

A Meta anunciou a expansão das suas contas especialmente concebidas para adolescentes. Estas contas, já presentes no Instagram, chegarão agora também ao Facebook e ao Messenger, implementando medidas de segurança e controlo parental adicionais.

Expansão das contas de adolescentes ao Facebook e Messenger

A Meta está a alargar as suas "contas de adolescentes" (teen accounts, originalmente) ao Facebook e ao Messenger. À semelhança do que já acontece no Instagram, a empresa começará a migrar automaticamente os adolescentes mais jovens para estas novas contas.

Estas contas vêm equipadas com funcionalidades obrigatórias de controlo parental, bem como restrições sobre os utilizadores com quem podem trocar mensagens e interagir. O objetivo é criar um ambiente digital mais seguro e supervisionado para os utilizadores mais novos destas plataformas.

Funcionalidades e controlo parental reforçado

A introdução destas contas no Instagram ocorreu no outono passado, e, atualmente, a Meta reporta que 54 milhões de adolescentes utilizam já estas contas com maior nível de restrição.

Convém recordar que o Instagram exige que os adolescentes entre os 13 e os 15 anos utilizem uma conta deste tipo e possui ferramentas na aplicação destinadas a detetar utilizadores que mintam sobre a sua idade. O funcionamento das contas para adolescentes no Facebook e Messenger será muito similar.

Os jovens não conseguirão interagir com contactos desconhecidos nem alterar certas definições de privacidade cruciais sem que um encarregado de educação aprove previamente a ação. Adicionalmente, os encarregados de educação terão a capacidade de monitorizar métricas relativas ao tempo de ecrã dos seus educandos e consultar a sua lista de amigos.

Novidades de segurança adicionais no Instagram

Paralelamente à expansão para o Facebook e Messenger, a Meta introduz também novas funcionalidades de segurança destinadas às contas de adolescentes já existentes no Instagram. Uma alteração significativa é que os utilizadores com idade inferior a 16 anos passarão a necessitar de permissão parental explícita para poderem iniciar uma transmissão em direto (live).

Além disso, a aplicação impedirá que os adolescentes mais jovens desativem a funcionalidade de proteção contra nudez - o sistema que desfoca automaticamente imagens em mensagens diretas suspeitas de conter nudez - exceto se obtiverem aprovação parental para o fazer.

