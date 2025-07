Roblox está a adicionar uma funcionalidade de “estimativa de idade” para adolescentes

O Roblox, uma das plataformas de jogos online mais populares do mundo, está a dar um passo em frente. A app está a implementar uma nova funcionalidade de segurança destinada a compreender melhor a idade dos seus utilizadores adolescentes, algo que já muitas outras empresas estão a adotar.

Como funciona a nova estimativa de idade do Roblox?

A empresa está a introduzir uma funcionalidade de "estimativa de idade" para utilizadores com 13 anos ou mais. Com esta atualização, os adolescentes serão convidados a realizar uma verificação que exige uma selfie em vídeo para poderem aceder a uma nova funcionalidade de chat menos restritiva, denominada "conexões de confiança".

Para realizar esta análise, o Roblox recorre à Persona, uma empresa externa especializada em verificação de identidade (também usada pelo LinkedIn). Os utilizadores cuja verificação por vídeo falhe terão a alternativa de submeter um documento de identificação. Após desbloquearem as "conexões de confiança", os adolescentes poderão conversar com amigos "sem filtros", incluindo em chats de grupo e por voz.

No passado, o Roblox foi alvo de críticas por não moderar suficientemente as suas funcionalidades de chat, o que facilitava o contacto entre adultos e crianças na plataforma. A empresa salienta que os pais poderão monitorizar as "conexões de confiança" dos seus filhos através das ferramentas de controlo parental e que esta opção se destina apenas a pessoas que os adolescentes já "conhecem e em quem confiam".

A adição de novas conexões de confiança só é possível através da lista de contactos existente ou de um código QR.

Acreditamos que o chat sem filtros deve estar acessível apenas a utilizadores que tenham verificado a sua idade. Não se trata apenas de conformidade; trata-se de construir espaços digitais envolventes e apropriados para todos.

Afirma a empresa na publicação no seu blogue.

A tendência global da verificação de idade

Apesar de o Roblox evitar o termo "verificação de idade", esta nova funcionalidade surge num momento de crescente pressão para que as empresas de redes sociais e outras plataformas digitais verifiquem a idade dos seus utilizadores mais jovens.

O Reddit e a Bluesky anunciaram recentemente medidas de verificação de idade no Reino Unido, uma alteração exigida às grandes plataformas antes da entrada em vigor de uma nova lei de segurança online. A obrigatoriedade de verificação de idade tem também vindo a ganhar força nos Estados Unidos.

Diversos estados norte-americanos introduziram medidas semelhantes para as redes sociais, embora algumas leis tenham sido, para já, bloqueadas judicialmente. O estado de Utah, por exemplo, aprovou recentemente uma lei que exige que as lojas de aplicações verifiquem a idade dos utilizadores, uma abordagem que tem sido apoiada por empresas como a Meta e o Snapchat.

A posição do Roblox é ligeiramente diferente, uma vez que, ao contrário da maioria das plataformas, permite a criação de contas por crianças com menos de 13 anos. Por enquanto, a empresa classifica esta verificação de idade como "opcional".

No entanto, ter este sistema já implementado poderá revelar-se extremamente útil caso o Roblox seja obrigado a adotar uma abordagem ainda mais rigorosa no futuro, em resposta a novas regulamentações.

