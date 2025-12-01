Reiniciar ou desligar o smartphone? Descubra a recomendação de segurança

Reiniciar o smartphone não é suficiente para se proteger contra ataques cibernéticos. Os especialistas da ANSSI alertam os utilizadores para não confiarem apenas na função de reinicialização. Segundo eles, é melhor usar um método diferente para reiniciar o seu telemóvel Android ou iPhone. Descubra porquê.

Reiniciar ou desligar o smartphone?

Os especialistas em cibersegurança recomendam geralmente reiniciar o smartphone regularmente. A NSA aconselha os utilizadores a reiniciarem os seus smartphones pelo menos duas vezes por semana. Este simples hábito ajuda a impedir que qualquer vírus consiga infetar o aparelho. Isto fecha completamente todas as aplicações e processos em execução em segundo plano. Se um malware estiver a tentar roubar os seus dados, irá impedi-lo.

A Agência Nacional Francesa de Cibersegurança (ANSSI) tem uma recomendação ligeiramente diferente. Num relatório sobre ameaças a smartphones desde 2015, a autoridade nacional francesa de cibersegurança aconselhou os utilizadores a não utilizarem a função “reiniciar” na esperança de bloquear malware. Segundo explica a agência, “alguns spywares” são capazes de “simular o reinício do telefone para enganar o utilizador”.

No iOS ou Android, um vírus pode enganar o utilizador, fazendo-o pensar que o telefone está a reiniciar quando, na verdade, não está. O malware interceta o comando de reinicialização e simula a operação. O ecrã fica preto, não há som nem vibração, tudo parece estar desligado, mase, o telefone continua ligado e continua a funcionar. Nos últimos anos, os investigadores descobriram diversos programas e táticas de malware que simulam um reinício.

Descubra a recomendação de segurança

Esta tática também é compatível com o iPhone. Em 2022, investigadores demonstraram que era possível simular o desligar e reiniciar de um iPhone. Tal como acontece com o malware para Android, a tática passa por intercetar a ação e exibir um ecrã de encerramento falso, perfeitamente idêntico ao do iOS. Enquanto isso, o telefone continua a transferir a imagem captada pela câmara frontal para outro dispositivo.

Em vez de reiniciar o dispositivo, a ANSSI recomenda desligar o smartphone durante alguns minutos. Desligar e volte a ligar normalmente, aconselha a agência de cibersegurança no seu relatório. Esta precaução garante-se que nenhum malware consegue simular um reinício e que todas as atividades em segundo plano são devidamente terminadas.

A recomendação da Agência Nacional Francesa de Segurança Cibernética (ANSSI) está entre as principais recomendações de segurança do FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos). O FBI aconselha todos a desligarem os telefones durante cinco minutos todas as noites. A agência federal americana não se refere a um reboot, mas sim a um encerramento completo por alguns minutos.