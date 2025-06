Pixel 10: novos smartphones da Google podem chegar já em agosto

Com um interesse crescente, a Google continua a preparar os seus próximos smartphones. Caso se confirmem os mais recentes leaks, estamos a poucas semanas de conhecer o Pixel 10! A nova linha de smartphones da Google poderá ser revelada em meados do verão, no dia 13 de agosto. Será que é mesmo verdade?

Novos Pixel 10 podem chegar já em agosto

Como um dos grandes fabricantes Android da atualidade, o interesse nos novos smartphones da Google é grande. A marca tem revelado novos modelos que marcam o mercado e que definem o que os restantes fabricantes apresentam para ps meses seguintes. Agora, como esperado, há novidades a caminho para muito breve.

A Google ainda não confirmou nada, mas o rumor de uma apresentação do Pixel 10 no dia 13 de agosto continua válido. Isto, porque no ano passado, o Pixel 9 também foi apresentado no mesmo dia! O rumor mais recente especifica que as pré-encomendas terão início no mesmo dia, com as entregas a começarem a 20 de agosto.

Espera-se que a gigante das pesquisas revele quatro modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Em termos de design, a Google irá alegadamente manter o formato do Pixel. Existem, no entanto, alguns pequenos ajustes que vão ser facilmente vistos no novo design deste smartphone.

Google prepara mudanças no design

divulgado pelo Mystic Leaks.

A porta do cartão SIM está a ser movida para a borda superior esquerda, substituindo a abertura da antena no Pixel 9. Mais importante ainda, a fuga também nos dá um vislumbre do Tensor G5, o chip sob o capô. Apresenta alegadamente uma configuração complexa de dois núcleos Cortex-A520, três + dois núcleos Cortex-A725 e um Cortex-X4. O modem está a ser anunciado como um g5400i, provavelmente um modelo Exynos (Samsung) em vez de um MediaTek.

A Google está a preparar-se para o grande dia. A empresa convidou vários "superfãs" e retalhistas para conhecerem de perto os próximos modelos. Isso acontecerá num evento que se realizará no dia 27 de junho, em Londres.