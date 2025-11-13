Google trata de um dos problemas do Android. Desinstalar apps será muito mais fácil

A Google tem tratado o Android como um dos centros do seu ecossistema completo. Traz para este sistema as melhores novidades e as mais importantes caraterísticas. A mais recente vem mudar a forma como se gerem as apps, ao tornar mais simples desinstalá-las.

Com as últimas atualizações da Play Store em novembro, a Google adicionou uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores de dispositivos móveis Android. Há muito tempo que a Google permite que utilizadores Android com vários dispositivos instalem aplicações sem terem de as instalar no dispositivo que estão a utilizar no momento.

No entanto, esta funcionalidade não estava disponível para desinstalar aplicações, o que exigia aceder à Play Store num telemóvel ou tablet específico para realizar esta ação. Com a versão 48.8 da Google Play Store , isto muda completamente e é adicionada a capacidade de eliminar remotamente aplicações que já não utiliza ou nas quais não tem interesse.

Por outras palavras, qualquer pessoa que utilize vários dispositivos com a mesma conta poderá desinstalar aplicações sem ter de o fazer no dispositivo onde a aplicação está instalada. Esta nova funcionalidade vem acompanhada de outras novidades que a Google trouxe com as atualizações de novembro para o Android , incluindo várias como os serviços Google Play e o Android TV.

Na Play Store 48.8, a Google não se concentrou apenas em tornar mais fácil e direto remover aplicações de diferentes dispositivos, mas também em melhorar os aspetos visuais da loja. Informações como subscrições ativas e Play Points – os pontos que ganha mensalmente ou em cada compra – podem agora ser visualizadas de forma mais clara na central de subscrições.

No que diz respeito aos serviços Google Play, a versão 25.44, lançada em conjunto com a nova edição da Play Store, apresenta também importantes novidades. Há informações mais claras sobre o controlo parental. Além disso, está também incluída uma funcionalidade já disponível no iOS. A capacidade de fazer videochamadas em direto durante as chamadas de emergência.

Embora esta atualização faça parte do pacote completo de novembro, é uma das mais recentes atualizações do Android. Representa um passo extra em direção ao que a Apple oferece para os seus iPhones.