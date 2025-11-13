Google Maps: navegação conversacional com Gemini já é uma realidade

O Google Maps recebe uma transformação significativa na sua experiência de condução com o lançamento global do Gemini na navegação. Esta atualização introduz o que a Google descreve como o primeiro sistema de navegação conversacional e verdadeiramente mãos livres, indo muito além dos comandos de voz tradicionais.

O objetivo é permitir que os condutores interajam com o Maps de forma mais natural e complexa. Isto, claro, sem necessitar de tocar no telemóvel, o que aumenta a segurança rodoviária e dos condutores e passageiros.

Gemini eleva a produtividade e o planeamento da viagem

A principal inovação é a nova interface conversacional, que permite aos utilizadores encadear perguntas relacionadas. O sistema, alimentado pelo Gemini, consegue manter o contexto da conversa, facilitando a gestão de tarefas que antes exigiam vários toques e pesquisas manuais.

Um exemplo prático ilustra bem esta capacidade: um condutor pode começar por perguntar “Há algum restaurante económico com opções vegan no meu trajeto?”, seguir com “Como é o estacionamento?” e concluir com “Vamos para lá”. Tudo isto sem nunca desviar a atenção da estrada.

A produtividade é também reforçada pela integração do Gemini com o Calendário do utilizador. Com a devida permissão, os condutores podem adicionar eventos instantaneamente através de comandos de voz, como “Pode adicionar um evento no calendário para o treino de futebol às 17h00?”.

Segurança na estrada com relatórios imediatos

A segurança é um pilar crucial desta nova funcionalidade. O Gemini simplifica drasticamente o processo de comunicação e relatório de incidentes de trânsito. Em vez de navegar por menus, os condutores podem simplesmente dizer: “Vejo um acidente” ou “Parece que há uma inundação à frente”.

O Gemini com navegação está a ser disponibilizado a partir de hoje, 12 de novembro, para os sistemas operativos Android e iOS, em todas as regiões onde o modelo de IA está disponível. A integração com o Android Auto, uma das plataformas mais usadas para a condução, será lançada numa fase posterior.