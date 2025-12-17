Paramount tentou, mas Warner Bros. escolhe proposta “superior” da Netflix

Apesar do interesse reforçado da Paramount para comprar da Warner Bros., esta optou pela oferta da Netflix, descrevendo-a como "superior".

Conforme informámos, na semana passada, a Paramount lançou uma proposta à Warner Bros. Discovery, apresentando uma oferta de 30 dólares por ação, num valor empresarial de 108,4 mil milhões dólares, totalmente em dinheiro, diretamente aos acionistas da empresa.

Na perspetiva do diretor-executivo da Paramount Skydance, David Ellison, além de o acordo ser melhor do que o da Netflix, a combinação da sua empresa com a Warner Bros Discovery teria mais probabilidade de obter aprovação regulatória.

Oferta da Netflix é "superior"

Contudo, a Warner Bros. vê o cenário de outra forma: "Após uma avaliação cuidadosa da oferta pública recentemente lançada pela Paramount, o Conselho concluiu que o valor da oferta é inadequado, com riscos e custos significativos impostos aos nossos acionistas", segundo Samuel Di Piazza, presidente do Conselho.

Conforme assegurou, a direção está confiante de que a fusão "com a Netflix representa um valor superior e mais certo para os nossos acionistas e esperamos oferecer os benefícios atraentes da nossa combinação".

Paramount está empenhada em conseguir a Warner Bros.

A rejeição formal, recomendada pelos acionistas da Warner Bros., abre potencialmente caminho para uma nova e mais alta oferta da Paramount. Afinal, à CNBC, na semana passada, Ellison disse que tinha informado David Zaslav de que a oferta de 30 dólares por ação não era a "melhor e última" oferta da empresa.

Por isso, a Paramount pode anunciar uma nova oferta, dirigida diretamente aos acionistas, a qualquer momento.

Caso avance, no entanto, a Warner Bros. Discovery quer que mais financiamento venha diretamente da família Ellison, conforme sinalizado na sua rejeição.

Segundo Samuel Di Piazza, "qualquer uma das transações pode ser concluída; ambas terão de passar pelo [Departamento de Justiça]". Além disso, a empresa vai conduzir uma votação de acionistas na primavera ou no início do verão, embora tenha partilhado que a data ainda não foi definida.