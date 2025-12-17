Melhor Plano de Poupança Reforma (PPR)? CMVM lança comparador

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disponibilizou um novo comparador de Planos Poupança-Reforma (PPR), focado nos PPR sob a forma de fundos de investimento.

Um Plano de Poupança Reforma (PPR) é um instrumento financeiro de longo prazo destinado a proporcionar uma poupança adicional para a reforma. Uma das principais vantagens dos PPR são as deduções no IRS, que, consoante a idade do subscritor, podem ir até aos 400 euros por ano - saber mais aqui.

A ferramenta está acessível através do Portal do Investidor da CMVM e permite comparar, de forma simples e estruturada, 77 PPR fundos atualmente comercializados em Portugal.

PPR: O que é possível comparar?

O comparador assenta em três eixos fundamentais, considerados críticos para quem investe a longo prazo:

Rentabilidade : retorno médio anual em diferentes horizontes temporais;

: retorno médio anual em diferentes horizontes temporais; Risco : avaliado através do Indicador Sintético de Risco e Remuneração (ISRR), numa escala de 1 (menor risco) a 7 (maior risco);

: avaliado através do Indicador Sintético de Risco e Remuneração (ISRR), numa escala de 1 (menor risco) a 7 (maior risco); Custos: apresentados pela Taxa de Encargos Correntes, que agrega comissões de gestão e outras despesas recorrentes.

Estes fatores permitem ao investidor perceber não apenas quanto um PPR pode render, mas também a que risco está sujeito e quanto paga para o manter.

Segundo a CMVM, este comparador enquadra-se no esforço de promoção da literacia financeira e na estratégia de tornar o mercado mais acessível ao investidor não profissional. A entidade reguladora admite ainda que, no futuro, a ferramenta possa ser alargada a outros produtos financeiros, para além dos PPR.

Comparador PPR