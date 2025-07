Ainda que ninguém queira, o WhatsApp terá em breve publicidade. É algo inevitável e que em breve estará disponível para todos. A preparar esta chegada, a Meta resolveu mostrar mais do que prepara. O WhatsApp já começou a mostrar publicidade a alguns utilizadores.

O WhatsApp deu um passo significativo no seu modelo de receitas. Alguns utilizadores que instalaram a versão beta 2.25.21.11 do Android na Google Play Store foram recebidos com um novo banner no separador “Atualizações”. Este anuncia duas novas funcionalidades de publicidade integradas na aplicação: Anúncios de Estado e Canais Promovidos.

O WhatsApp parece ter estruturado cuidadosamente os seus anúncios para minimizar a experiência do utilizador. Aqui estão os detalhes das novas características:

Anúncios de Estado: Estes anúncios, que aparecerão entre as publicações de estado das pessoas que os utilizadores seguem, serão curtos e verticais. Embora pareçam uma atualização de estado padrão, terão um rótulo indicando conteúdo patrocinado. Os utilizadores podem navegar rapidamente por estes anúncios em menos de um segundo e, se desejarem, têm a opção de bloquear o anunciante e deixar de ver os anúncios dessa marca.

Canais Promovidos: Este recurso visa ajudar os criadores de conteúdos, marcas e organizações a divulgar os seus canais a um público mais vasto. Um canal promovido aparecerá em destaque no diretório quando os utilizadores descobrirem novos canais. Tal como os Anúncios de Estado, estas promoções serão apresentadas com um rótulo indicando que são patrocinadas.

Este serviço da Meta está empenhado em garantir a privacidade dos utilizadores, uma das suas principais preocupações. Segundo o comunicado, os anúncios apenas aparecerão no separador “Atualizações”. As conversas pessoais e de grupo, as pesquisas e as comunidades não terão anúncios e continuarão protegidos com encriptação de ponta a ponta.

A plataforma sublinha que o conteúdo de mensagens pessoais, chamadas ou atualizações de estado não será acedido para segmentação de anúncios. Os dados utilizados para determinar quem verá os anúncios são bastante limitados. Focam-se no utilizador e nas suas preferências.

Estas novas funcionalidades de anúncios estão atualmente disponíveis apenas para um número limitado de testadores beta. Espera-se que o WhatsApp recolha o feedback dos utilizadores para otimizar o sistema e garantir uma transição suave antes de o lançar para um público mais vasto.