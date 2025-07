Há mais de 600 cheques para apoio à compra de carros elétricos

Esta ano, foi lançado um apoio para compra de carros elétricos e bicicletas. Apesar das notícias que indicavam os apoios já estavam esgotados, muitas das candidaturas não cumpriram os requisitos... e há agora centenas de vagas novamente disponíveis.

638 vagas para veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos

Em 2025, foi lançado um apoio de 4.000 € para carros totalmente elétricos (com preço de aquisição até €38.500, ou até €55.000 para veículos com mais de cinco lugares). As verbas eram limitadas (1.425 apoios disponíveis, totalizando 5,7 milhões) e esgotaram poucos dias após a abertura das candidaturas em 31 de março.

No entanto, acedendo ao site do Fundo Ambiental, é possível ver que atualmente ainda há muitas vagas disponíveis. Segundo as informações, há 638 vagas para veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos e muitas outras vagas. Para bicicletas elétricas há 1149, aquando da escrita deste artigo.

O Fundo Ambiental é um instrumento financeiro do Governo de Portugal criado para apoiar políticas e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável, a transição energética e o combate às alterações climáticas.