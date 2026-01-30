Hyundai e Kia revelam tecnologia avançada de deteção “inédita no mundo”

A Hyundai e a Kia apresentaram uma nova tecnologia avançada de deteção chamada “Vision Pulse”, que, segundo as marcas, pode melhorar de forma revolucionária a segurança na condução.

A aposta em veículos definidos por software

À medida que a indústria automóvel evolui para veículos mais inteligentes e definidos por software, os consumidores procuram tecnologia de ponta, avanços em segurança e funcionalidades que tornem a condução mais agradável.

A Hyundai Motor Company, que integra também a Genesis, está a investir fortemente em experiências personalizadas, novo software, sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), inteligência artificial, robótica e outras áreas para impulsionar o crescimento futuro.

Como funciona a nova tecnologia de deteção

Depois de reformular a liderança de investigação e desenvolvimento, contratando antigos talentos da NVIDIA, da Tesla e da BMW, a Hyundai apresentou na quinta-feira o seu mais recente avanço tecnológico, o Vision Pulse.

De acordo com a Hyundai, foi desenvolvida “a primeira tecnologia avançada de deteção do mundo” que utiliza ondas de rádio de banda ultralarga (UWB) para identificar pessoas e outros obstáculos em tempo real.

Num veículo equipado com Vision Pulse, o sistema emite ondas de rádio UWB para detetar objetos que representem um perigo.

No entanto, existe uma limitação. Outros veículos, motociclos, bicicletas ou peões também precisam de um dispositivo UWB para serem identificados.

A Hyundai explica que, em vez de uma chave física, os condutores podem usar a Digital Key 2, uma chave digital que permite trancar, destrancar e ligar o automóvel através do smartphone.

Precisão elevada e custos mais baixos

Como o sistema utiliza ondas de rádio UWB com largura de banda em GHz, a interferência com outras ondas de rádio é mínima.

Segundo a Hyundai, a tecnologia consegue localizar um objeto num raio de até 100 metros, com uma margem de erro de apenas 10 centímetros, mesmo em ruas urbanas estreitas.

Outro ponto relevante é a eliminação da necessidade de sensores LiDAR e radares dispendiosos. A marca afirma que isso permitirá disponibilizar funcionalidades avançadas de assistência à segurança a um custo significativamente mais baixo.

Aplicações no mundo real e além do automóvel

A empresa mostrou o funcionamento do Vision Pulse num vídeo intitulado “Sight beyond Seeing: Technology to See the Invisible”, onde a tecnologia ajuda a proteger crianças ao entrarem num autocarro escolar.

A Hyundai refere ainda que esta tecnologia tem múltiplas aplicações em vários setores, como construção, indústria e educação, para além da segurança rodoviária.

Pode inclusive ser usada para localizar vítimas soterradas após desastres.

Atualmente, o sistema Vision Pulse já está a ser utilizado num projeto de demonstração no centro de conversão de PBV da Kia, com o objetivo de evitar colisões entre empilhadores e trabalhadores.

Em outubro, a Hyundai assinou também um acordo com a Autoridade Portuária de Busan para testar e validar esta nova tecnologia.