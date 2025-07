Meta distancia-se! Não assinará o código de melhores práticas da UE para a IA

Na semana passada, a União Europeia aprovou o seu Código de Práticas para a IA de Propósito Geral (GPAI). É um processo voluntário, mas quem não o assinar arrisca sofrer um escrutínio monopolista crescente. Mesmo com estas vantagens, a Meta já tomou uma posição importante sobre esta nova regra. Declarou que não o assinará.

O responsável pelos Assuntos Globais da Meta, Joel Kaplan, acusa este código de ser “exagerado” e várias outras coisas. Declararam que “a Europa está no caminho errado quando se trata de inteligência artificial. Revemos cuidadosamente o Código de Boas Práticas para Modelos de IA de Uso Geral (GPAI) da Comissão Europeia, e a Meta não o assinará”.

Este Código introduz uma série de incertezas jurídicas para os desenvolvedores de modelos, bem como medidas que vão muito além do âmbito da Lei da IA. Esta extrapolação irá prejudicar o desenvolvimento e a implementação de modelos de IA de ponta na Europa e prejudicar as empresas europeias que procuram desenvolver negócios com base nos mesmos.

O código de prática de IA da UE foi publicado a 10 de julho. Exige coisas como proibir as empresas de treinar IA com materiais pirateados, remover as suas obras da base de dados de formação de IA se um escritor ou artista o solicitar, ou fornecer um resumo regular à Comissão Europeia descrevendo as funções dos seus modelos de linguagem.

Como se pode ver, tudo isto são exigências de senso comum para proteger a segurança humana e as criações artísticas. A Meta e outras empresas lutam desesperadamente para pôr a sua IA em prática antes que a concorrência considere isto um “exagero”.

A sua posição é clara e mostra a posição da empresa. Indicaram que “já não respeitamos as leis básicas de direitos de autor e privacidade. O que importa aqui é chegar lá primeiro. Não vamos perder tempo a remover conteúdo que roubamos a escritores e artistas e ameaçamos os seus meios de subsistência para lucrar com isso”.

Como é referido, embora a assinatura deste código de boas práticas seja voluntária, aqueles que não o fizerem serão monitorizados mais de perto pela UE. Thomas Regnier, porta-voz digital da Comissão Europeia, disse que as empresas de IA que não assinarem este código “terão de demonstrar outros meios de conformidade e poderão ser expostas a um maior escrutínio regulatório”.