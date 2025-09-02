PplWare Mobile

Cuidado com o que diz ao ChatGPT. OpenAI pode entregar conversa à polícia

· Inteligência Artificial 5 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Tuga sem escrúpulos says:
    2 de Setembro de 2025 às 09:39

    Ainda há dias disse que matei o cão para ver a reação, vá lá que não tenho animais em casa ahaha

  2. Miguel says:
    2 de Setembro de 2025 às 09:40

    Chegaram agora a essa conclusão? Obvio que a IA vai ser uma forma de controlo da população…

  3. Alves says:
    2 de Setembro de 2025 às 10:05

    A IA chinesa não faz isso…

  4. Perigos says:
    2 de Setembro de 2025 às 10:19

    Quer dizer … Tanta conversa acerca dos “perigos” do DeepSeek chinês, quando degrau a degrau, estão a ficar iguais a ele…

