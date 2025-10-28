AVC: novo treino cognitivo com a ajuda da Inteligência Artificial

Uma equipa de investigação coliderada pela Universidade de Coimbra (UC) desenvolveu o NeuroAIreh@b, um novo programa de treino cognitivo digital destinado a pessoas que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Tarefas são adaptadas ao perfil de cada participante com o apoio de inteligência artificial

O projeto, implementado através de um tablet, mostrou resultados promissores num estudo-piloto, evidenciando ganhos cognitivos significativos e melhorias na qualidade de vida dos participantes.

O programa baseia-se em atividades do quotidiano, como ir às compras ou preparar refeições, simuladas digitalmente. As tarefas são adaptadas ao perfil de cada participante com o apoio de inteligência artificial, que ajusta automaticamente a dificuldade e fornece feedback interativo, pistas, recompensas e elementos de gamificação para aumentar a motivação.

O estudo envolveu 30 sobreviventes de AVC com sequelas cognitivas crónicas, divididos em três grupos: um utilizou o NeuroAIreh@b, outro seguiu um programa tradicional em papel e um terceiro não participou em qualquer intervenção. Apenas o grupo que utilizou o novo programa demonstrou transferência dos ganhos cognitivos para a vida real, apresentando melhorias na autonomia e funcionalidade.

Segundo a investigadora Joana Câmara, o programa “pode ajudar a prevenir o declínio cognitivo e promover a reintegração social”, mesmo em fases crónicas do AVC. Sublinha ainda que, em Portugal, os programas de reabilitação cognitiva no SNS são escassos, e o NeuroAIreh@b destaca-se por poder ser aplicado presencialmente ou à distância, com monitorização remota por neuropsicólogos.

A próxima fase do projeto visa testar o programa em mais instituições de saúde, para confirmar os resultados e expandir o acesso a esta ferramenta terapêutica não farmacológica.