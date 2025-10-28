Quase 90% dos jogos de Windows já funcionam em Linux

O Linux está a consolidar-se como uma alternativa viável para os jogadores de PC. Segundo dados recentes, quase 90% dos jogos desenvolvidos para Windows já funcionam em Linux, um marco impensável há poucos anos.

Este avanço deve-se em grande parte ao trabalho contínuo das equipas responsáveis pelo WINE e pelo Proton, tecnologias que permitem executar aplicações Windows em sistemas baseados em Linux, bem como ao sucesso de equipamentos como o Steam Deck, que popularizou o uso do sistema operativo em contexto de gaming.

Jogos em Linux: crescimento constante, mas a ritmo mais lento

Os dados mostram uma tendência positiva, embora o ritmo de crescimento esteja a abrandar. Ainda assim, ter nove em cada dez jogos compatíveis com Linux representa um feito notável, sobretudo num período em que muitos utilizadores ponderam abandonar o Windows 10 e procuram alternativas mais leves e flexíveis.

A análise do Boiling Steam classifica os jogos segundo cinco níveis de compatibilidade:

Platinum - funcionam perfeitamente, sem necessidade de configuração;

Gold - jogáveis, com pequenos ajustes;

Silver - funcionam, mas com falhas notórias;

Bronze - experiência inconsistente;

Borked - não funcionam.

O relatório revela um aumento significativo de jogos com classificação “Platinum” e uma redução dos “Borked”, sinal claro da maturidade da plataforma.

Apesar dos progressos, alguns obstáculos mantêm-se. Títulos populares com sistemas de anti-cheat avançados continuam a apresentar problemas de compatibilidade, e alguns estúdios demonstram pouca vontade em suportar oficialmente jogadores fora do ecossistema Windows.

