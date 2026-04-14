Windows 11: Microsoft quer acabar com uma das maiores queixas dos utilizadores
As atualizações do Windows são muitas vezes fontes de problemas. Os utilizadores bem as tentam controlar, mas acabam rendidos ao que é oferecido. Isso muda agora e o sistema de atualizações do Windows está prestes a sofrer uma pequena revolução. A Microsoft vai finalmente permitir que se pause a instalação de atualizações indefinidamente.
Microsoft vai mudar as atualizações do Windows
Importa ser bem claro neste processo. Desativar as atualizações no Windows 11 não é geralmente recomendado para quem quiser continuar a utilizar o computador em segurança. No entanto, e em alguns casos, pode ser útil manter o controlo sobre as mesmas, principalmente para decidir como e quando as instalar.
Desde o lançamento do Windows 10 que a Microsoft tem limitado esta liberdade, permitindo aos utilizadores pausar as atualizações por um período máximo de cinco semanas. Esta limitação é uma das muitas críticas feitas à gigante do software pelos utilizadores. E com uma razão bem clara. Durante vários meses, as atualizações do sistema operativo resultaram numa longa lista de bugs.
First look at changes coming to Windows 11's pause updates option!
The button/dropdown menu are being replaced with a button for a calendar view, which lets you choose a specific date to pause until (instead of 1 week, 2 weeks, etc. and having to manually resume early). pic.twitter.com/mv6yw76cNL
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 11, 2026
A Microsoft, que finalmente compreendeu a indignação dos seus utilizadores com esta situação, revelou há algumas semanas a sua intenção de melhorar e otimizar o Windows 11. Para isso acabou oferecendo aos utilizadores aquilo que têm pedido há anos. Na mais recente versão Insider, a Microsoft está a testar um novo sistema para escolher a duração da pausa nas atualizações do Windows 11.
Pausar quando se quer e pelo tempo que se quiser
Até então, o sistema operativo apenas oferecia um menu suspenso que permitia aos utilizadores selecionar uma pausa de uma a cinco semanas. Isto sem outra opção senão retomar as atualizações manualmente caso desejassem pausá-las por alguns dias. Mas este sistema vai evoluir e em breve, este menu suspenso será substituído por um calendário que permitirá selecionar a duração exata da pausa para as atualizações.
More screenshots. (Don't make any assumptions purely based off the dates available to choose from in these screens, this is in a preview build where it isn't even rolling out.) pic.twitter.com/gftrBjxNLL
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 11, 2026
Atualmente, a duração máxima da pausa nas atualizações do Windows 11 é desconhecida, mas seria bastante surpreendente se a Microsoft não implementasse uma. Nas máquinas que executam uma versão do Windows 11 perto do fim do suporte, a empresa de Redmond tem o hábito de forçar uma atualização do sistema operativo para garantir que os utilizadores beneficiam dos patches de segurança mais recentes.
A data de lançamento deste novo sistema de pausa do calendário no Windows Update permanece desconhecida. A Microsoft, que testa atualmente esta nova funcionalidade, ainda nem sequer o ativou por defeito para os participantes do programa Insider. No entanto, é possível forçar a sua ativação utilizando o ViVeTool , digitando o comando `vivetool /enable /id:61410885`.
Essa é a maior queixa? Se o maior problema do Windows 11 fosse esse estava eu bem. E o raio das notificações que aparecem do nada e que roubam o focus das janelas? É uma irritação tremenda. Não sabiam fazer notificações translúcidas que não se sobrepõem nem ficam a tapar coisas importantes durante segundos?
Quais notificações? Bloqueia isso!