Copilot já tem cara e gestos e não se parece nada com o Clippy da Microsoft

A IA tem muitas caras, mas, na verdade, não tem uma verdadeira personalização. Até agora, o Copilot era uma entidade abstrata, mas a Microsoft acaba de lhe dar uma persona. Trouxe olhos e sensações com o seu novo visual personalizável. Agora está disponível para testes, mas promete tornar dar à IA uma cara e uma personalidade.

O Copilot já tem cara e gestos

Algo que todos sabem é que a Microsoft não é muito boa a nomear e criar personagens para o Windows. A empresa cria bom software, mas peca apenas em alguns pontos de interligação com os utilizadores, neste caso com os nome dados Às suas apps e serviço. Chamar Copilot a uma IA não é nada glamoroso e mostra bem o ponto. Isso muda agora com o facto de o Copilot já ter cara. Quem o testa tem opiniões divididas.

Como se pode ver na imagem acima, a empresa de Satya Nadella imagina o Copilot como uma espécie de algodão-doce simpático com olhos. Pelo menos esta personagem parece transmitir mais do que o bem conhecido Clippy, mas não muito mais. O melhor de tudo é que se poderá personalizar o aspeto do Copilot, utilizando diferentes personagens e recursos.

Como mostram as imagens, o Copilot tem gestos diferentes e em alguns é capaz de mudar de forma para expressar sentimentos e emoções. A Microsoft recusou habilmente dar-lhe uma aparência humana, para evitar que as pessoas tivessem demasiada empatia pela sua aparência, agora que tantos utilizadores estão a criar relações demasiado próximas com a IA.

Não se parece com o Clippy da Microsoft

Além de mostrar animações e expressões, a Microsoft confirma no seu blog que esta aparição do Copilot também tem voz, pelo que falará em conversas. Com esta experiência, estão a trazer mais comunicação não verbal para o Copilot, melhorando as conversas por voz com expressões visuais em tempo real.

Este protótipo inicial permite conversar, trocar ideias, pedir conselhos ou simplesmente divertir-se com o Copilot de uma forma mais envolvente e expressiva. Se o aspeto do Copilot não agradar aos utilizadores, estes podem personalizá-lo ao seu gosto, com várias personagens à escolha.

A empresa fundada por Bill Gates quer tornar a personagem Copilot semelhante à do The Sims, pelo que se pode moldá-la ao gosto. Por enquanto, este Copilot presencial está apenas disponível para utilizadores selecionados nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Se a experiência for bem-sucedida, será expandida para o mundo todo.