DIGI tem derrota na Europa que pode colocar em causa a imagem da empresa

A DIGI está a enfrentar um problema inesperado. Desta vez não está relacionado com os seus planos de fibra e telemóvel ou com o seu serviço. A operadora romena está a atravessar uma crise de identidade de marca, ao ter perdido o controlo na Europa de uma das suas principais imagens de marca: o seu logótipo azul.

DIGI tem derrota importante na Europa

A empresa não conseguiu obter o registo exclusivo do seu logótipo azul junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). O resultado foi imediato: o seu logótipo não tem proteção legal no mercado europeu. O processo de proteção do logótipo da DIGI começou em agosto de 2024. A DIGI Communications, a empresa-mãe , solicitou o registo do logótipo com letras azuis em toda a União Europeia.

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) tomou uma decisão em setembro de 2025. O EUIPO emitiu uma recusa com uma ressalva: a marca foi aceite para alguns produtos, mas não para os serviços de telecomunicações, a sua principal atividade. Esta decisão afeta o núcleo do negócio da DIGI em mercados como Portugal, Espanha, Roménia, Itália e Bélgica.

A operadora romena poderá continuar a utilizar o seu logótipo nestes mercados, embora a marca fique completamente desprotegida. A decisão do EUIPO não impede a operadora de continuar a utilizar o seu logótipo, mas será muito mais difícil reivindicar direitos exclusivos. Se outra empresa utilizar um logótipo semelhante no setor das telecomunicações, a DIGI ficará desprotegida caso decida iniciar uma ação judicial.

Perde controlo sobre o logótipo azul

A chave da decisão do Instituto da Propriedade Intelectual reside no próprio procedimento. O EUIPO confirma que o recurso interposto pelo operador romeno foi apresentado após o termo do prazo. A agência da União Europeia decidiu que as taxas e o pedido não foram apresentados, pelo que a decisão é definitiva. O Instituto da Propriedade Intelectual rejeitou a última tentativa da DIGI de registar o seu logótipo azul.

O EUIPO considera o logótipo azul com as letras “DIGI” demasiado descritivo e pouco distintivo. A agência defende que o termo “DIGI” será entendido por alguns cidadãos da UE, especialmente os falantes de inglês, como uma abreviatura de “digital”. A isto acresce a utilização de uma tipografia extremamente simples e uma cor azul escura muito popular no setor, utilizada por outras marcas.

Nem o estilo, nem a cor, nem a tipografia oferecem nada de novo ou memorável ao consumidor. O logótipo não funciona porque lhe falta personalidade; apenas descreve os serviços que a DIGI oferece. A operadora não consegue diferenciar-se dos seus concorrentes europeus, como a Orange ou a Vodafone .