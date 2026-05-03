Secure boot: certificados da Microsoft expiram em junho e afetam o Windows 10

Os certificados Secure boot da Microsoft expiram em junho e quem ainda utiliza o Windows 10 sem o programa ESU ativo irá entrar num estado de segurança degradado no arranque, sem correção prevista para quem está fora do suporte oficial. A vulnerabilidade torna-se persistente, restando como solução lógica a transição para o SO mais recente, sendo uma windows 11 cdkey a resposta mais direta. Pode ver aqui todas as chaves digitais disponíveis e perceber a gravidade desta mudança no ecossistema.

Antes do detalhe técnico, importa reter a componente prática: na SCDkey, ao aplicar o código pplware no checkout, obtém-se um desconto adicional de 30%[cite: 1]. Estas são as opções fundamentais para garantir a conformidade do sistema[cite: 1]:

O que está a acontecer com o Secure boot e porque é em junho

Implementado em 2011, o Secure boot é o pilar que garante que nenhum software malicioso se infiltra antes do sistema operativo carregar[cite: 1]. Esta camada de proteção verifica a fidedignidade do software de arranque, sendo esse o motivo pelo qual o Windows 11 o exige como requisito obrigatório[cite: 1].

A questão atual é cronológica: os certificados de confiança emitidos originalmente em 2011 têm uma validade de 15 anos, que expira em junho de 2026[cite: 1]. Trata-se da primeira vez que este sistema enfrenta uma caducidade desta escala[cite: 1]. A Microsoft está a distribuir novos certificados (versão 2023) via Windows update para sistemas suportados, mas as máquinas sem suporte oficial ficarão expostas[cite: 1].

⚠️ O risco da exposição Um certificado expirado não impede o arranque do PC, mas interrompe o ciclo de novas proteções para o processo de boot[cite: 1]. Isto deixa o sistema vulnerável a ameaças como o BlackLotus, um bootkit capaz de resistir a uma reinstalação total do Windows[cite: 1].

Quem é afetado e quem já está protegido

O impacto desta expiração depende diretamente da versão do sistema que está a ser utilizada[cite: 1]:

Windows 11 com atualizações ativas: Na esmagadora maioria dos casos, os novos certificados são instalados automaticamente sem necessidade de intervenção[cite: 1].

Na esmagadora maioria dos casos, os novos certificados são instalados automaticamente sem necessidade de intervenção[cite: 1]. Windows 10 com ESU: Os utilizadores inscritos no programa Extended security updates mantêm a proteção até outubro de 2026[cite: 1].

Os utilizadores inscritos no programa Extended security updates mantêm a proteção até outubro de 2026[cite: 1]. Windows 10 sem ESU: Este é o cenário crítico[cite: 1]. Sem atualizações desde outubro de 2025, estes sistemas não receberão os certificados de 2023, acumulando vulnerabilidades no arranque sem qualquer correção prevista[cite: 1].

ℹ️ A alternativa Windows 10 LTSC 2021 Esta edição mantém o suporte oficial até 2027, recebendo os certificados atualizados[cite: 1]. É a escolha ideal para máquinas que não suportam o Windows 11. Está disponível na SCDkey por Esta edição mantém o suporte oficial até 2027, recebendo os certificados atualizados[cite: 1]. É a escolha ideal para máquinas que não suportam o Windows 11. Está disponível na SCDkey por 12,86€ com o código pplware[cite: 1].

Como verificar o estado do Secure boot no seu PC

A Microsoft disponibiliza este mês novos indicadores na aplicação Segurança do Windows[cite: 1]. Para verificar o estado manualmente, deve seguir-se este caminho[cite: 1]:

Abrir a Segurança do Windows; Aceder a Segurança do dispositivo; Na secção Secure boot, o sistema indicará se o certificado está atualizado ou se o dispositivo requer atenção[cite: 1].

Windows 11 Pro por 21€, o que inclui e como ativar

Para máquinas compatíveis que ainda correm Windows 10 sem suporte, a mudança para o Windows 11 Pro é a decisão mais sensata[cite: 1]. Por 21,13€ na SCDkey, obtém-se uma chave OEM permanente, com ativação direta nos servidores da Microsoft e acesso a funcionalidades como BitLocker e Área de trabalho remota[cite: 1]. Para uso doméstico comum, o Windows 11 Home (19,03€) é suficiente[cite: 1].

Windows 11 Pro — 21,13€ Windows 11 Home — 19,03€

O Office também: o suporte ao 2021 termina em outubro

É importante notar que o suporte ao Office 2021 termina em outubro de 2026[cite: 1]. A regularização do sistema operativo é o momento oportuno para atualizar a suite de produtividade. O [Office 2021 Pro Plus](https://pt.scdkey.com/sk/pplware21) está disponível por **64,45€** com o código pplware, sem necessidade de subscrições mensais[cite: 1].

Produto Preço Link Windows 11 Pro OEM 21,13€ Ver oferta Windows 11 Home OEM 19,03€ Ver oferta Windows 10 Enterprise LTSC 2021 12,86€ Ver oferta

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Nota: Este artigo conta com o apoio da SCDkey na disponibilização das informações, links e produtos referenciados. Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio. Confirme sempre o valor final no checkout antes de concluir a compra.