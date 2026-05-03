Secure boot: certificados da Microsoft expiram em junho e afetam o Windows 10
Os certificados Secure boot da Microsoft expiram em junho e quem ainda utiliza o Windows 10 sem o programa ESU ativo irá entrar num estado de segurança degradado no arranque, sem correção prevista para quem está fora do suporte oficial. A vulnerabilidade torna-se persistente, restando como solução lógica a transição para o SO mais recente, sendo uma windows 11 cdkey a resposta mais direta. Pode ver aqui todas as chaves digitais disponíveis e perceber a gravidade desta mudança no ecossistema.
Antes do detalhe técnico, importa reter a componente prática: na SCDkey, ao aplicar o código pplware no checkout, obtém-se um desconto adicional de 30%[cite: 1]. Estas são as opções fundamentais para garantir a conformidade do sistema[cite: 1]:
- Windows 11 Pro OEM — 21,13€[cite: 1]
- Windows 11 Home OEM — 19,03€[cite: 1]
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — 12,86€[cite: 1]
- Office 2021 Pro Plus — 64,45€[cite: 1]
O que está a acontecer com o Secure boot e porque é em junho
Implementado em 2011, o Secure boot é o pilar que garante que nenhum software malicioso se infiltra antes do sistema operativo carregar[cite: 1]. Esta camada de proteção verifica a fidedignidade do software de arranque, sendo esse o motivo pelo qual o Windows 11 o exige como requisito obrigatório[cite: 1].
A questão atual é cronológica: os certificados de confiança emitidos originalmente em 2011 têm uma validade de 15 anos, que expira em junho de 2026[cite: 1]. Trata-se da primeira vez que este sistema enfrenta uma caducidade desta escala[cite: 1]. A Microsoft está a distribuir novos certificados (versão 2023) via Windows update para sistemas suportados, mas as máquinas sem suporte oficial ficarão expostas[cite: 1].
Quem é afetado e quem já está protegido
O impacto desta expiração depende diretamente da versão do sistema que está a ser utilizada[cite: 1]:
- Windows 11 com atualizações ativas: Na esmagadora maioria dos casos, os novos certificados são instalados automaticamente sem necessidade de intervenção[cite: 1].
- Windows 10 com ESU: Os utilizadores inscritos no programa Extended security updates mantêm a proteção até outubro de 2026[cite: 1].
- Windows 10 sem ESU: Este é o cenário crítico[cite: 1]. Sem atualizações desde outubro de 2025, estes sistemas não receberão os certificados de 2023, acumulando vulnerabilidades no arranque sem qualquer correção prevista[cite: 1].
Como verificar o estado do Secure boot no seu PC
A Microsoft disponibiliza este mês novos indicadores na aplicação Segurança do Windows[cite: 1]. Para verificar o estado manualmente, deve seguir-se este caminho[cite: 1]:
- Abrir a Segurança do Windows;
- Aceder a Segurança do dispositivo;
- Na secção Secure boot, o sistema indicará se o certificado está atualizado ou se o dispositivo requer atenção[cite: 1].
Windows 11 Pro por 21€, o que inclui e como ativar
Para máquinas compatíveis que ainda correm Windows 10 sem suporte, a mudança para o Windows 11 Pro é a decisão mais sensata[cite: 1]. Por 21,13€ na SCDkey, obtém-se uma chave OEM permanente, com ativação direta nos servidores da Microsoft e acesso a funcionalidades como BitLocker e Área de trabalho remota[cite: 1]. Para uso doméstico comum, o Windows 11 Home (19,03€) é suficiente[cite: 1].
Windows 11 Pro — 21,13€ Windows 11 Home — 19,03€
O Office também: o suporte ao 2021 termina em outubro
É importante notar que o suporte ao Office 2021 termina em outubro de 2026[cite: 1]. A regularização do sistema operativo é o momento oportuno para atualizar a suite de produtividade. O [Office 2021 Pro Plus](https://pt.scdkey.com/sk/pplware21) está disponível por **64,45€** com o código pplware, sem necessidade de subscrições mensais[cite: 1].
|Produto
|Preço
|Link
|Windows 11 Pro OEM
|21,13€
|Ver oferta
|Windows 11 Home OEM
|19,03€
|Ver oferta
|Windows 10 Enterprise LTSC 2021
|12,86€
|Ver oferta
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