A China está a tirar muito proveito desta guerra contra o Irão: energia solar e carros elétricos

As exportações de energia solar da China atingiram níveis recorde em março devido à guerra no Irão. Não se trata apenas de painéis solares, mas também de veículos elétricos e baterias, o que demonstra que, quando a situação se torna difícil, procuram-se alternativas.

Quando o preço dos combustíveis fósseis aperta

Quando o preço do combustível fóssil aperta, a resposta não se faz esperar. E na próxima semana, a gasolina e o gásóleo voltam a assaltar a carteira do consumidor.

A guerra do Irão provocou a quebra da barreira dos 100 dólares por barril WTI. Não era de estranhar, tendo em conta que o fecho do estreito de Ormuz implicou a perda de 20 milhões de barris diários de crude e refinados, deixando o mercado com um défice líquido de cerca de oito milhões de barris por dia.

O mundo não ficou de braços cruzados a ver o preço do combustível subir e a reação foi imediata, comprar painéis solares a níveis industriais. E, nesse cenário, há um claríssimo vencedor: a China.

O impacto do estreito de Ormuz

Quando começou a guerra, alguns dos primeiros alvos estiveram relacionados com a energia. Pelo estreito de Ormuz circula mais de 20% do petróleo que o mundo consome, sendo um elemento estratégico e, portanto, vulnerável. Com o encerramento da refinaria de Ras Tanura e com o colapso do próprio estreito, gerou-se um engarrafamento colossal, no qual centenas de embarcações se deslocavam à velocidade de uma bicicleta.

Segundo a Bloomberg, havia mais de 800 embarcações bloqueadas, e uma investigação da Al Jazeera indicou que, nos primeiros 40 dias de conflito, desapareceram 206 milhões de barris do mercado. Com essa quantidade, encher-se-iam 103 superpetroleiros. A reação dos governos foi começar a libertar milhões de barris das suas reservas de emergência, bem como apelar à população para reduzir ao máximo o consumo.

A resposta energética: solar em massa

É neste ponto que os países aceleraram a transformação da sua rede elétrica. Segundo informações, a China exportou 68 GW de energia solar só em março. O gráfico elaborado pela Ember fala por si, mas essa quantidade representa o dobro do total de fevereiro e mais 49% do que o recorde anterior, estabelecido em agosto de 2025.

Estima-se que a energia solar instalada em Portugal ronde os 6 GW no final de 2025 e, sendo um mercado mais pequeno mas em rápido crescimento, isso demonstra bem até que ponto o país também tem recorrido à solar, em grande parte com tecnologia de origem chinesa, quando o setor dos combustíveis fósseis aperta.

Quem comprou mais energia solar

Os maiores clientes foram os previsíveis, aqueles mais expostos às oscilações dos preços dos combustíveis fósseis. As importações de África aumentaram 176%, atingindo os 10 GW, com a Nigéria, o Quénia e a Etiópia como principais importadores.

A Índia importou 6,6 GW, a Malásia 1,8 GW e, no total, outros países asiáticos somaram 39 GW.

Na Europa, Japão e Austrália também se adquiriram painéis, mas o estudo indica que a capacidade foi inferior devido ao trabalho já realizado anteriormente. No Médio Oriente, a situação foi mais complexa devido às restrições comerciais causadas pela guerra.

Mudança no modelo de importação

Algo que o estudo destaca é que, embora continuem a ser comprados painéis completos à China, começa a notar-se uma mudança de paradigma, com o aumento das importações de células solares que são posteriormente montadas no país de destino.

Por exemplo, dos 68 GW exportados, 32 GW correspondem a painéis pré-montados e 36 GW a células e wafers. Um segmento está em queda, o outro em crescimento. E há um ponto importante: isto também representa um alívio para a China, cujas empresas de painéis estavam a sofrer com o excesso de procura.

Mais do que painéis: baterias e elétricos

Esta aposta na nova energia não se traduz apenas num aumento da energia solar exportada. As baterias e os veículos elétricos também estão em forte crescimento, estimando-se um aumento global de 70% em termos homólogos e de 38% face a fevereiro.

Analisando os dados, a implementação mundial de energia solar está a crescer, mostrando que não é apenas uma forma de reduzir a poluição, mas também de amortecer o impacto do aumento dos preços dos combustíveis fósseis, que podem sofrer turbulências devido a guerras, questões geopolíticas ou acidentes.

Fica também evidente que o facto de grande parte do petróleo mundial passar por um único ponto constitui um risco capaz de estrangular o mercado em caso de catástrofe, explicando porque os países procuram esta transição para energias renováveis que os tornem mais autossuficientes.