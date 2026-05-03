Um carro elétrico que passa dos 0 aos 100 km/h em menos de um segundo? Hmmm…

Um fabricante chinês de aspiradores afirma ter construído um carro elétrico capaz de passar dos 0 aos 100 km/h em 0,9 segundo, graças a dois propulsores de combustível sólido emprestados da indústria aeroespacial.

A Dreame Technology apresentou o Nebula NEXT 01 Jet Edition no passado dia 27 de abril, em San Francisco. A Dreame integrou dois propulsores de combustível sólido capazes de fornecer 100 kN (kilonewton) de impulso em 150 milissegundos, sobre uma base de 1.900 cavalos.

O Nebula NEXT 01 Jet Edition passaria assim à frente do Rimac Nevera, do Aspark Owl ou do McMurtry Spéirling Pure, ou seja, de tudo o que se pode comprar legalmente.

Uma entrada explosiva na indústria automóvel

O fabricante de robôs aspiradores prepara, em paralelo, um Nebula NEXT 01 standard para produção em série em 2027, sem propulsores. Com a Jet Edition, a Dreame faz uma entrada mais do que estrondosa na indústria automóvel. E por uma razão simples, atualmente, nem as regulamentações de homologação nem as cadeias de produção preveem este tipo de tecnologia.

A Dreame registou mais de 10.000 patentes e fabricou milhões de aspiradores, e quer ser o primeiro construtor a fazer circular legalmente um foguete de quatro rodas numa estrada aberta ao público.

Entre ambição, investimento e obstáculos legais

A Dreame Technology fabrica aspiradores sem fios vendidos em 120 países. Em 2017, o seu fundador, Yu Hao, lançou o programa SkyAxis na universidade Tsinghua, em torno da condução autónoma. Quase dez anos depois, a equipa apresentou o Nebula NEXT 01 no CES 2026, em Las Vegas, e depois em San Francisco na sua versão Jet Edition.

A Dreame trabalha em paralelo no Nebula NEXT 01 standard, sem propulsores. Com 1.900 cavalos e um 0 aos 100 km/h em 1,8 segundos, a Dreame anuncia a sua produção para o segundo semestre de 2027 numa fábrica perto de Berlim.

A Dreame lançou a Jet Edition para marcar presença na conversa global da indústria automóvel. Sebastian Thrun, cofundador do laboratório X da Google e pioneiro da condução autónoma, deslocou-se a San Francisco e afirmou nunca ter visto um anúncio tão espetacular em toda a sua vida.

Super carro elétrico: investidores precisam-se

A Dreame utiliza assim a Jet Edition para reforçar a sua credibilidade junto de investidores e da indústria automóvel mundial. A Dreame faz dela mais um argumento de angariação de fundos do que um produto final. Mas, como tudo parecia demasiado perfeito, a Dreame depara-se ainda com um problema significativo.

Acontece que ninguém encontrou ainda uma forma de fazer circular legalmente um veículo equipado com propulsores de combustível sólido.

Estes propulsores enquadram-se nas normas de transporte de matérias perigosas e de segurança pirotécnica. Ainda assim, para Sebastian Thrun, um dos pioneiros dos carros autónomos, se não puder circular legalmente, encontrará compradores. Segundo informações, a Jet Edition será destinada a colecionadores, sem nunca circular em estrada aberta. Mas após utilização, ninguém na indústria automóvel sabe ainda como recarregar estes propulsores.

A Dreame também previu uma bateria de estado sólido com mais de 450 Wh/kg, cuja industrialização ainda não foi concretizada. Por fim resta deixar a questão: até onde ainda irá evoluir o carro elétrico?