Microsoft vai copiar a Apple e aproximar o Windows 11 do macOS

O ambiente de trabalho do Windows 11 está a receber uma reformulação que o tornará mais semelhante ao macOS e a algumas distribuições Linux. A Microsoft está a experimentar a adição de uma barra de menus na borda superior do ecrã, permitindo aos utilizadores aceder rapidamente aos controlos e funções com um único clique.

A implementação desta potencial funcionalidade não faz parte do desenvolvimento do Windows 11 em si, mas sim de uma adição opcional ao PowerToys, o utilitário desenvolvido pela Microsoft para permitir novas funcionalidades no sistema operativo. Os programadores da aplicação enviaram uma proposta no GitHub para adicionar a barra de menus ao Windows 11.

Atualmente, trata-se de uma prova de conceito não disponível para os utilizadores do PowerToys, mas que poderá mudar em breve se receber feedback positivo. À primeira vista, a barra de menus do Windows 11 parece bastante semelhante à que se encontra no macOS ou em qualquer distribuição Linux que utilize uma interface baseada no GNOME ou similar.

No entanto, em termos de funcionalidade, seriam notórias algumas diferenças em comparação com a implementação nestas plataformas. A barra superior, que tecnicamente também pode ser ancorada nas margens direita e esquerda do ecrã, é uma extensão da Palete de Comandos do PowerToys, uma ferramenta semelhante ao Spotlight do macOS.

Por conseguinte, não modifica a funcionalidade das janelas de pastas e aplicações do Windows 11, que têm os seus próprios menus integrados, mas permite aos utilizadores ancorar vários atalhos para as extensões e funções da Palete de Comandos. Nas imagens partilhadas pela equipa do Microsoft PowerToys, a ideia por detrás do menu superior da Palete de Comandos é que os utilizadores possam personalizá-lo ao seu gosto.

Isto aplica-se não só à quantidade de ferramentas e funções acessíveis a partir do mesmo, mas também à aparência, com diferentes opções de transparência para combinar com o tema do sistema operativo. Será interessante observar se os utilizadores do PowerToys irão adotar o menu superior do Windows 11 ao estilo macOS.

Caso a decisão seja incorporá-lo na aplicação, provavelmente tornar-se-á uma ferramenta utilizada principalmente por utilizadores avançados e entusiastas, como programadores e profissionais de TI, em vez de utilizadores mais comuns. Em todo o caso, é uma adição interessante que será certamente bem recebida. Afinal, o PowerToys tornou-se uma solução extremamente útil no Windows 11, especialmente para aceder a muitas funcionalidades que a Microsoft não integrou nativamente.