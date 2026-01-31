PplWare Mobile

António Guterres alerta para o “colapso financeiro” da ONU. Quais as consequências?

· Notícias 10 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Axolote nurcesado says:
    31 de Janeiro de 2026 às 09:19

    Guterres é secretário-geral da ONU desde 2017, portanto, se tem alguém a culpar pela falta de liquidez é a ele próprio.

    Quem o mandou apoiar e despejar rios de dinheiro em causas inúteis? Causas inventadas por alucinados de esquerda como ele só podiam dar asneira e acabar por afastar Estados financiadores.
    Como se não bastasse… quem o mandou apoiar terroristas do Hamas com as famosas “ajudas humanitárias” que toda a gente sabia que eram desviadas das populações necessitadas?

    Se a ONU está em crise a culpa é dele.

    Responder
    • Jaime says:
      31 de Janeiro de 2026 às 10:00

      Já se percebeu que agora é tudo de esquerda. Está na moda dizer isso, mesmo quando não se percebe absolutamente nada sobre os assuntos.

      Responder
      • Zé Maria says:
        31 de Janeiro de 2026 às 11:01

        Nitidamente tens de estudar um pouco mais.
        Guterres PS, PS é de esquerda. Checked
        Lunatismos do Hamas, climáticas e alucinados, como Gretas e Mortáguas, adivinha, de esquerda também. Checked
        Logo a culpa de todo o mal é da esquerda? Não. Mas que 99% dele é culpa da esquerda, lá isso é…

        Responder
  2. Ze says:
    31 de Janeiro de 2026 às 09:19

    Preparem as carteiras.

    Responder
  3. Jorge says:
    31 de Janeiro de 2026 às 09:37

    Um socialista associado a “colapso financeiro” .. a sério que ainda é noticia?

    Responder
  4. JacareDTR says:
    31 de Janeiro de 2026 às 09:38

    Com um socialista ao comando o desfecho é o esperado.

    Responder
  5. guilherme says:
    31 de Janeiro de 2026 às 09:39

    Daqui podemos assumir 2 coisas.
    – Tudo se habituou a viver com o dinheiro dos EUA, quando a torneira fecha é o Deus me acuda…
    – Guterres envergonha os Portugueses pois mais uma vez um membro do Partido Socialista consegue levar uma organização com milhares de milhões a banca rota…

    O PS é profissional em pedir a ajuda do FMI, vejam lá se eles ajudam…

    Responder
  6. Zé Maria says:
    31 de Janeiro de 2026 às 09:53

    Onde o socialistas entram, a bancarrota segue-se… Típico… Continuem a votar PS / PSD… mais um bom exemplo… No salário dele não mexe.. mas impostos sobre a populaçã0…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube