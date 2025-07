OpenAI prepara um browser com IA para competir com o Chrome

A corrida pela supremacia no campo da inteligência artificial (IA) está prestes a entrar num novo campo de batalha: o dos browsers. A OpenAI, criadora do ChatGPT, parece estar a preparar uma ameaça direta ao domínio da Google com o desenvolvimento do seu próprio browser.

OpenAI prepara-se para entrar no mundo dos browsers

De acordo com a Reuters, o novo browser terá uma interface inspirada no ChatGPT e irá recorrer a agentes de IA para auxiliar os utilizadores na execução de tarefas e pesquisas online.

A OpenAI encontra-se na fase final de testes, antecipando um lançamento que poderá ocorrer já nas próximas semanas. Com este passo, a empresa reforça a sua intenção de desafiar a Google, desta vez num segmento de mercado onde o Chrome detém uma hegemonia quase absoluta.

As informações disponíveis indicam que a OpenAI irá basear o seu browser no Chromium, o mesmo motor open-source que serve de alicerce para o Google Chrome, Microsoft Edge e muitos outros. Esta abordagem replica a estratégia adotada pela Perplexity AI com o seu browser Comet.

Desta forma, os utilizadores poderão continuar a usar as extensões e ferramentas a que já estão habituados no ecossistema Chrome.

O que promete distinguir o browser da OpenAI é que esta pretende implementar uma experiência de utilização focada na IA, permitindo a automação de ações através de agentes inteligentes. Na prática, será uma evolução do que já conhecemos no chatbot, mas aplicado a atividades quotidianas na internet, como o preenchimento de formulários e a realização de reservas.

A estratégia para além do browser...

A ambição da OpenAI não se resume a conquistar uma quota de mercado num setor dominado pela Google; passa também por adotar uma estratégia semelhante. A empresa de Sam Altman planeia tirar partido dos dados dos utilizadores e das suas interações online. Esta recolha de informação poderá não só alimentar e melhorar os seus outros serviços de IA, mas também abrir portas à implementação de publicidade direcionada no futuro.

Este interesse da OpenAI nos browsers não é recente. Há alguns meses, durante um processo judicial, o chefe de produto do ChatGPT, Nick Turley, revelou que a empresa tinha manifestado interesse em adquirir o Chrome. Além disso, a OpenAI terá tentado, sem sucesso, negociar com a Google a integração do seu motor de pesquisa no ChatGPT.

Apesar da forte aposta em IA, nem a OpenAI nem a Perplexity conseguirão, para já, revolucionar a web nos seus fundamentos. A internet está construída sobre padrões estabelecidos, o que obriga estas empresas a adotar tecnologias que garantam a compatibilidade, como é o caso do Chromium.

