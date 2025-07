Depois de “F1 – O Filme”, Apple pondera adquirir direitos de transmissão da Fórmula 1

A Apple anunciou o lançamento de um filme dedicado ao emocionante mundo da velocidade automóvel aquando da Worldwide Developers Conference (WWDC) deste ano, em junho. Tendo em conta o sucesso com que este está a ser recebido pelos fãs e outros telespectadores, a empresa de Cupertino parece estar a considerar adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1.

A notícia surge após o forte desempenho de "F1 - O Filme", anunciado na WWDC deste ano.

Com Brad Pitt a dar a cara pela velocidade, o filme reuniu mais de 300 milhões de dólares em bilheteira, globalmente, até esta quarta-feira, de acordo com o website Box Office Mojo do IMDb.

Agora, o Financial Times avançou que a Apple está em negociações para adquirir os direitos de transmissão, nos Estados Unidos, para exibir as corridas de Fórmula 1, assim que o contrato estiver disponível, no próximo ano.

[Vídeo original]

Apple deverá querer capitalizar o crescente interesse na Fórmula 1

Atualmente e para a temporada de 2025, os direitos exclusivos de transmissão da Fórmula 1, no país, são detidos pela ESPN, da Walt Disney.

No entanto, segundo fontes familiarizadas com o assunto, à Reuters, em fevereiro, o período de exclusividade da ESPN para negociar um novo contrato com a Fórmula 1 expirou, abrindo a possibilidade a novos interessados.

Entre os candidatos, estará a Netflix, segundo avançado pela imprensa no início deste ano.

Ainda sem resposta da Apple ou da Fórmula 1 sobre esta potencial aquisição dos direitos de transmissão da competição, a Apple deverá querer capitalizar a popularidade do desporto, nos Estados Unidos, que se está a traduzir, para já, no sucesso do filme que lançou em junho.