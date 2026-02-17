Há vários anos que os fabricantes tentam trilhar um caminho lógico e é esperado. Falamos do abandono dos cartões SIM em detrimento dos eSIM. Isso já acontece em muitos mercados, mas parece estar a preparar-se para a Europa. Do que foi revelado, o iPhone na Europa pode finalmente abandonar o SIM e abraçar o eSIM.

iPhone 18 na Europa vendido apenas com eSIM

A Apple tem estado empenhada em eliminar os cartões SIM físicos desde o lançamento do iPhone 14 nos EUA. Foi quando a empresa começou a oferecer apenas iPhones com eSIM nos Estados Unidos, o que, na altura do lançamento do iPhone 17, já acontecia em cerca de uma dezena de mercados em todo o mundo. Parece que este ano a estratégia se vai expandir ainda mais.

A Europa pode juntar-se aos EUA, México, Japão e aos restantes mercados onde a Apple vende iPhones apenas com eSIM. Uma notícia do site grego Techmaniacs refere que o iPhone 18 Max e o Pro Max serão vendidos exclusivamente com suporte para dois chips eSIM nos mercados europeus.

Tal como nos modelos do iPhone 17, isto poderá permitir à Apple oferecer modelos com baterias maiores, utilizando o espaço libertado pelo slot físico do SIM. A versão com eSIM do iPhone 18 Pro Max poderá ter uma bateria com capacidade até 5.200 mAh.

Apple pode forçar o fim do SIM para todos

Há anos que circulam rumores sobre a Apple adotar o eSIM na Europa. As notícias sobre o iPhone 17 afirmavam que poderia ser o modelo a fazer a transição, mas descobriu-se que apenas o Air abandonou completamente o SIM físico em todo o mundo. Isto causou alguns problemas à Apple, uma vez que o eSIM não está amplamente disponível na China, o que prejudicou as vendas do iPhone Air nesse mercado.

Embora a melhoria da duração da bateria seja uma excelente notícia, alguns utilizadores de iPhone podem enfrentar dificuldades com o eSIM. Apesar da tecnologia estar disponível há anos, alguns operadores europeus ainda cobram um valor adicional para emitir um eSIM. As operadoras também não oferecem eSIM para planos pré-pagos, o que pode ser inconveniente para os viajantes.

Isto irá provavelmente mudar se a Apple deixar de oferecer iPhones com slots para SIM físico, embora isso possa demorar alguns anos. Os únicos outros dispositivos sem slots para SIM físico são os modelos Pixel 10 vendidos nos EUA. A maioria dos outros smartphones modernos, incluindo os iPhones vendidos em todo o mundo, suportam uma combinação de eSIM e SIM físico.