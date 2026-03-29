Apple diz que o iPhone com o Modo de bloqueio ativado é inviolável

A Apple afirma que nenhum dispositivo com o Modo de bloqueio (Lockdown) ativo foi alguma vez comprometido com sucesso, reforçando a importância desta funcionalidade de segurança extrema.

Um modo pensado para ameaças altamente sofisticadas

A Apple revelou que não tem conhecimento de qualquer caso em que um iPhone, iPad ou Mac tenha sido invadido enquanto o modo de bloqueio (Lockdown mode) estava ativo. Segundo a empresa, isto demonstra a eficácia desta funcionalidade, criada para proteger contra ataques altamente sofisticados.

O modo Lockdown foi introduzido em 2022 e não está ativo por defeito, tendo de ser ativado manualmente pelo utilizador.

Quando ligado, reforça significativamente a segurança do dispositivo, tornando-se uma opção essencial para utilizadores que possam ser alvo de ataques direcionados, como jornalistas, ativistas ou figuras públicas.

Nunca foi quebrado por spyware conhecido

De acordo com declarações da Apple, não existem registos de ataques bem-sucedidos com spyware contra dispositivos com o Modo de bloqueio ativo. A empresa refere mesmo não ter conhecimento de qualquer exploração bem-sucedida neste cenário.

Especialistas em cibersegurança citados confirmam que já observaram o Modo de bloqueio a bloquear campanhas conhecidas de spyware, mas sem evidência de dispositivos comprometidos quando esta proteção está ativa.

Como funciona o Modo de bloqueio

O Modo de bloqueio atua reduzindo drasticamente a superfície de ataque do sistema. Para isso, desativa ou limita várias funcionalidades consideradas vulneráveis:

Bloqueio da maioria dos anexos em mensagens

Restrições a tecnologias web complexas

Limitação de chamadas de contactos desconhecidos

Impedimento de ligações físicas ao dispositivo quando bloqueado

Estas medidas eliminam potenciais pontos de entrada utilizados por atacantes, tornando o sistema muito mais difícil de comprometer.

Compatibilidade e disponibilidade

O Modo de bloqueio está disponível em vários dispositivos Apple, desde que executem versões recentes dos sistemas operativos:

iPhone com iOS 16 ou superior

iPad com iPadOS 16 ou superior

Mac com macOS Ventura ou superior

Apple Watch com watchOS 10 ou superior

Nem todos precisam desta proteção

Apesar do registo perfeito apresentado pela Apple, a própria empresa sublinha que o Modo de bloqueio não é destinado à maioria dos utilizadores.

Trata-se de uma proteção “extrema” pensada para cenários muito específicos, onde o risco de ataques direcionados é elevado.

Para o utilizador comum, as medidas de segurança tradicionais continuam a ser suficientes, sendo este modo mais indicado para quem lida com informação sensível ou pode ser alvo de vigilância avançada.

Uma camada adicional num cenário de ameaças crescentes

A relevância do Modo de bloqueio surge numa altura em que ferramentas de ataque cada vez mais sofisticadas continuam a surgir. Mesmo assim, a Apple posiciona esta funcionalidade como uma camada adicional de defesa, capaz de bloquear técnicas utilizadas por ameaças modernas.

Com uma taxa de sucesso de 100% até ao momento, o Modo de bloqueio reforça a estratégia da Apple em apostar fortemente na segurança e privacidade dos seus dispositivos.