Espanha vai proibir as redes sociais a menores de 16 anos. Conheça as cinco medidas!
Seguindo uma tendência crescente, começada pela Austrália, Espanha vai proibir as redes sociais a menores de 16 anos. Esta medida integra um pacote de cinco, que procurarão enfrentar o que o primeiro-ministro espanhol definiu como "abusos das grandes plataformas digitais".
Durante a Dubai World Governments Summit, um fórum internacional de carácter global que reúne líderes políticos e especialistas para abordar os desafios da inovação e da tecnologia, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou um pacote de cinco medidas legislativas e regulatórias para enfrentar o que classificou como "abusos das grandes plataformas digitais" e garantir um ambiente digital seguro.
Além da proibir as redes sociais a menores de 16 anos, o pacote prevê a criminalização da manipulação dos algoritmos e a amplificação de conteúdos ilegais.
Na perspetiva do primeiro-ministro de Espanha, citado pelo El Mundo, estamos perante um "desgoverno" em matéria de controlo de conteúdos, e de impunidade perante o incumprimento da legalidade, a partilha de desinformação e de discursos de ódio.
Spain will ban access to social media for minors under 16 and platforms will be required to implement age verification systems, Prime Minister Pedro Sanchez said as he announced several measures to guarantee a safe digital environment https://t.co/f50UI4ghcX pic.twitter.com/qHIcZLYKzK
— Reuters (@Reuters) February 3, 2026
Espanha posiciona-se contra o impacto das redes sociais
Perante um cenário de "graves perigos", que desafiam a proteção de direitos e liberdades, particularmente dos menores, o primeiro-ministro de Espanha anunciou um pacote de cinco medidas que pretende implementar.
Além de proibir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, obrigando as plataformas digitais a implementar sistemas eficazes de verificação de idade, Espanha vai pôr fim à impunidade dos executivos/líderes.
Para que sejam legalmente responsáveis pelas infrações cometidas nas suas plataformas, caso não seja retirado conteúdo que viole a legalidade ou seja considerado de ódio, esta reforma introduzirá um regime específico de responsabilidade penal para os responsáveis finais das plataformas.
Além disso, o país vai criminalizar a manipulação de algoritmos que facilite a amplificação deliberada de conteúdos ilegais, bem como a alteração do funcionamento de sistemas automatizados de processamento de dados.
Estas medidas incorporarão a responsabilidade penal das plataformas cujos algoritmos amplifiquem conteúdos ilegais, indo além da ideia de que a tecnologia é neutra.
Por fim, prevê-se a criação de um sistema de rastreio, quantificação e rastreabilidade que permita estabelecer uma "Pegada de Ódio e Polarização", e expor a permissividade das plataformas digitais que alimentam este tipo de conteúdo.
Segundo Sánchez, Espanha terá "tolerância zero nestas questões" e vai defender a sua "soberania digital contra qualquer tipo de coerção estrangeira".
Na Dubai World Governments Summit, assegurou que o seu governo "vai transformar as redes sociais num espaço saudável e democrático, como sempre deveria ter sido".
