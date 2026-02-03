Espanha vai proibir as redes sociais a menores de 16 anos. Conheça as cinco medidas!

Seguindo uma tendência crescente, começada pela Austrália, Espanha vai proibir as redes sociais a menores de 16 anos. Esta medida integra um pacote de cinco, que procurarão enfrentar o que o primeiro-ministro espanhol definiu como "abusos das grandes plataformas digitais".

Durante a Dubai World Governments Summit, um fórum internacional de carácter global que reúne líderes políticos e especialistas para abordar os desafios da inovação e da tecnologia, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou um pacote de cinco medidas legislativas e regulatórias para enfrentar o que classificou como "abusos das grandes plataformas digitais" e garantir um ambiente digital seguro.

Além da proibir as redes sociais a menores de 16 anos, o pacote prevê a criminalização da manipulação dos algoritmos e a amplificação de conteúdos ilegais.

Na perspetiva do primeiro-ministro de Espanha, citado pelo El Mundo, estamos perante um "desgoverno" em matéria de controlo de conteúdos, e de impunidade perante o incumprimento da legalidade, a partilha de desinformação e de discursos de ódio.

Espanha posiciona-se contra o impacto das redes sociais

Perante um cenário de "graves perigos", que desafiam a proteção de direitos e liberdades, particularmente dos menores, o primeiro-ministro de Espanha anunciou um pacote de cinco medidas que pretende implementar.

Além de proibir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, obrigando as plataformas digitais a implementar sistemas eficazes de verificação de idade, Espanha vai pôr fim à impunidade dos executivos/líderes.

Para que sejam legalmente responsáveis pelas infrações cometidas nas suas plataformas, caso não seja retirado conteúdo que viole a legalidade ou seja considerado de ódio, esta reforma introduzirá um regime específico de responsabilidade penal para os responsáveis finais das plataformas.

Além disso, o país vai criminalizar a manipulação de algoritmos que facilite a amplificação deliberada de conteúdos ilegais, bem como a alteração do funcionamento de sistemas automatizados de processamento de dados.

Estas medidas incorporarão a responsabilidade penal das plataformas cujos algoritmos amplifiquem conteúdos ilegais, indo além da ideia de que a tecnologia é neutra.

Por fim, prevê-se a criação de um sistema de rastreio, quantificação e rastreabilidade que permita estabelecer uma "Pegada de Ódio e Polarização", e expor a permissividade das plataformas digitais que alimentam este tipo de conteúdo.

Segundo Sánchez, Espanha terá "tolerância zero nestas questões" e vai defender a sua "soberania digital contra qualquer tipo de coerção estrangeira".

Na Dubai World Governments Summit, assegurou que o seu governo "vai transformar as redes sociais num espaço saudável e democrático, como sempre deveria ter sido".

