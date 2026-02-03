O que significa a percentagem de chuva na previsão do tempo?

Como já deve ter reparado, geralmente, as aplicações meteorológicas indicam a probabilidade de chuva através de uma percentagem. Contudo, apesar de se deparar com essa informação sempre que consulta a previsão do tempo, sabe o que significa?

Métodos dos meteorologistas são limitados

A previsão meteorológica não é uma ciência exata. Aliás, a teoria do caos foi descoberta pelo meteorologista Ed Lorenz, nos anos de 1950, enquanto trabalhava nas primeiras tentativas de modelar o tempo com computadores, antes de a maioria das pessoas sequer conhecer computadores.

Na altura, descobriu que, se interrompesse o seu modelo computacional e o reiniciasse com números ligeiramente diferentes, obtinha respostas completamente diferentes alguns dias depois.

Mais, percebeu que isto significava que haveria sempre um limite para a antecedência com que podemos prever o tempo, porque, por muito bons que sejam os nossos sistemas de observação, nunca poderíamos conhecer todos os detalhes exatos das condições iniciais.

Segundo Ken Mylne, investigador associado na área da exploração de previsões probabilísticas e de conjunto no Serviço Meteorológico do Reino Unido, o Met Office, os modelos de previsão atuais funcionam em supercomputadores enormes, aproveitando milhares de milhões de observações diárias, principalmente de satélites.

Ainda que ofereçam detalhes impressionantes para as previsões, ainda são limitados pela teoria do caos.

Para lidar com este desafio, os meteorologistas executam os modelos várias vezes a partir de condições iniciais ligeiramente diferentes.

Os conjuntos fornecem uma forma de estimar a confiança numa previsão específica e de avaliar a probabilidade de um evento acontecer, como é o caso da possibilidade de chuva.

Se todas as previsões num conjunto forem semelhantes, o meteorologista pode ter confiança de que a probabilidade de chuva pode ser de 90% ou mais, ou 10% ou menos, dependendo. Noutro dia, contudo, as previsões podem divergir, dando menor confiança aos meteorologistas, que dirão, no máximo, que há uma probabilidade de 30% de chuva.

Então, o que significa a percentagem de chuva?

Quando abrimos uma aplicação para ver a previsão do tempo, são-nos apresentados vários dados, nomeadamente a probabilidade de chuva.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (em inglês, NWS), a probabilidade de chuva, expressa em percentagem, descreve a hipótese de precipitação num determinado local, durante um certo período de tempo.

Contudo, Ken Mylne destaca que, "se pensarmos em como o número é gerado, usando um conjunto [...], vemos que 30% das simulações do conjunto sugerem que vai chover".

Segundo ele, na prática, mesmo esta interpretação é simplista, pois existem várias formas de calcular a probabilidade de chuva a partir dos modelos, e nem todos os meteorologistas ou desenvolvedores de aplicações usam o mesmo método.

Para perceber quanta chuva é necessária para que um membro do conjunto contribua para a probabilidade de chuva, a maioria dos fornecedores de previsão escolhe uma pequena quantidade, como 0,2 milímetros (mm) numa hora.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), por exemplo, informa sobre a probabilidade de ocorrência de precipitação, igual ou superior a 0.3 mm, nas últimas três horas.

Numa das definições mais consensuais, usada pelo NWS, a probabilidade de precipitação (PoP) é a probabilidade de uma parte da área para a qual a previsão se aplica receber pelo menos 0.01 mm de chuva durante um determinado período de tempo.

A PoP calcula-se usando uma fórmula simples: multiplica-se a certeza de que vai chover numa determinada área pela percentagem que essa área representa da área total a que se aplica a previsão: PoP = C x A:

C - Confiança de que vai chover

A - percentagem da área total em que se espera que chova

Se os meteorologistasse estiverem 100% confiantes de que irá chover em 30% da cidade do Porto, então, há uma probabilidade de 30% de chuva. Ou, se estiverem 50% confiantes de que vai chover em 100% da cidade do Porto, há 50% de probabilidade de chuva.

Assim sendo, após toda esta matemática, importa reter que a probabilidade de precipitação não tem que ver com a intensidade ou a duração da chuva, mas antes com a probabilidade de chover, pelo menos, 0.01 mm numa determinada área.

Ainda assim, se a percentagem for relativamente alta, poderá querer levar um guarda-chuva.