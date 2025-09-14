Alimentos processados não representam todos o mesmo risco para a saúde. Saiba escolher

A demonização dos alimentos processados e ultraprocessados é uma constante nos debates sobre nutrição, mas será que todos os produtos que encontramos nas prateleiras dos supermercados merecem a mesma má reputação? A ciência nutricional revela que a realidade é mais complexa, e oferece ferramentas para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis.

Num artigo anterior destacámos os resultados de um estudo recente que mostrou como os alimentos ultraprocessados podem afetar negativamente a saúde metabólica e reprodutiva dos homens, mesmo quando a dieta parecia equilibrada em calorias e nutrientes. Esses dados sublinham a importância de refletirmos sobre o impacto desse tipo de produto na nossa vida diária.

Contudo, é igualmente essencial não cair no extremo oposto e considerar que todos os alimentos processados e ultraprocessados são automaticamente prejudiciais. A ciência mostra que a realidade é mais complexa, e que existem diferentes níveis de processamento com implicações distintas para a saúde.

O que é um alimento ultraprocessado?

Apesar dos inúmeros estudos que associam o consumo de certos alimentos processados a problemas de saúde, muitos especialistas sublinham que os termos "processado" e "ultraprocessado" representam categorias vastas. Embora úteis como orientação geral, podem ocultar vários aspetos.

Para clarificar esta questão, é útil recorrer a sistemas de classificação como o NOVA, um método reconhecido e utilizado por entidades como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Este sistema divide os alimentos em quatro grupos distintos com base no seu nível de processamento.

O primeiro grupo (NOVA 1) engloba os alimentos não processados ou minimamente processados, como fruta e vegetais frescos, que chegam à nossa mesa praticamente no seu estado natural.

O segundo grupo (NOVA 2) refere-se a ingredientes culinários processados, como o azeite, o açúcar, o sal ou a manteiga - produtos extraídos da natureza e utilizados para preparar refeições, mas que raramente são consumidos isoladamente.

As categorias mais relevantes neste debate são a dos alimentos processados (NOVA 3) e a dos ultraprocessados (NOVA 4).

Os processados (NOVA 3) são produtos que sofreram alterações intermédias, como as leguminosas em conserva, enchidos ou peixe fumado.

Já os ultraprocessados (NOVA 4) são formulações industriais complexas, geralmente com uma longa lista de ingredientes que inclui aditivos e substâncias não utilizadas na culinária doméstica.

Nem todos os processados são criados da mesma forma

A perceção geral é que os alimentos ultraprocessados são nutricionalmente pobres, densos em calorias, gorduras e açúcares, e com baixo teor de fibras e vitaminas. Contudo, mesmo dentro desta categoria, existe uma diversidade considerável.

Um estudo publicado na revista científica British Medical Journal (BMJ) destacou que, embora exista uma correlação entre um elevado consumo de ultraprocessados e uma menor esperança de vida, a relação não é linear para todos os produtos.

Isto significa que nem todos os alimentos classificados como ultraprocessados apresentam o mesmo perfil de risco para a saúde, o que torna importantíssimo a capacidade de discernir entre eles.

📝 Três estratégias para fazer escolhas mais saudáveis

Num artigo para a plataforma The Conversation, Clare Collins, especialista em nutrição e dietética da Universidade de Newcastle, na Austrália, partilhou algumas sugestões práticas para selecionar os alimentos processados e ultraprocessados que representam um menor risco.

A primeira recomendação é analisar atentamente a lista de ingredientes. A especialista aconselha a procurar produtos com menos aditivos e com ingredientes que reconheceríamos numa cozinha tradicional. É importante notar que alguns aditivos podem ter nomes técnicos para substâncias comuns, pelo que nem todos são prejudiciais. No entanto, uma lista de ingredientes extensa e repleta de nomes indecifráveis é, geralmente, um indicador de um elevado grau de processamento.

Em segundo lugar, deve-se prestar atenção à informação nutricional presente nos rótulos. Sistemas como o Nutri-Score, embora não sejam perfeitos, podem ser uma ferramenta útil para comparar produtos da mesma categoria e tomar uma decisão mais informada de forma rápida.

Por fim, o terceiro conselho de Collins é refletir sobre a frequência de consumo. O consumo esporádico de um alimento ultraprocessado não compromete, por si só, o bem-estar de uma pessoa. O perigo reside no hábito.

Assim, a especialista recomenda que se concentrem os esforços de melhoria nos produtos que são consumidos uma ou mais vezes por semana, procurando alternativas mais saudáveis para esses alimentos específicos.

Leia também: