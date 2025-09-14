Menor detido por pornografia infantil e abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve, hoje, em flagrante delito, um jovem menor de 16 anos por fortes suspeitas da prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças.

Nos últimos três anos quase 200 pessoas foram detidas por pornografia de menores

A investigação iniciou-se após uma queixa efetuada pela mãe de uma das vítimas.

De imediato a PJ desenvolveu diligências investigatórias que comprovaram que, reiteradamente, o suspeito acedia e detinha conteúdos de pornografia infantil em suporte informático.

Na sua posse foram encontrados cerca de duas centenas de filmes e fotografias de crianças e menores de idade, sendo, pelo menos, um produzido pelo próprio.

Por via da idade do detido, o processo transitará para o Tribunal de Família e Menores.

As investigações revelam novos padrões ao longo dos anos. Desde 2022, 190 pessoas foram detidas por pornografia de menores. A grande maioria homens entre os 18 e os 30 anos.

Entre os detidos, a PJ revela que os suspeitos estão bem inseridos socialmente, casados e com filhos, mas a grande maioria vive com os pais ou sozinho. Quanto às seis mulheres detidas, na maior parte dos casos tiveram acesso direto às crianças e cometem abusos em contexto intra-familiar e partilham os conteúdos online em troca de dinheiro.