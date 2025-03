Apple deverá lançar o iPad Pro M5 e o MacBook Pro M5 ainda este ano. MacBook Air em 2026

A Apple deverá lançar os seus novos modelos de iPad Pro e MacBook Pro equipados com o processador M5 ainda este ano. O MacBook Air com M5 está também em desenvolvimento e poderá chegar no início de 2026.

iPad Pro M5 e MacBook Pro M5 a caminho

De acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple encontra-se numa fase avançada de testes para os novos modelos de iPad Pro. A produção em massa deverá arrancar na segunda metade deste ano, com um lançamento previsto para outubro de 2025.

A história recente da Apple sugere que esta previsão é plausível, uma vez que as versões de 2018 e 2022 do iPad Pro também foram reveladas em outubro. Contudo, os modelos atuais foram lançados em maio de 2024, trazendo ecrãs OLED e um design mais fino. Estes dispositivos são alimentados pelo chip M4 e são compatíveis com a Apple Pencil Pro.

Os modelos do MacBook Pro com chip M5 também deverão chegar ao mercado antes do final do ano. Gurman acredita que manterão o design da geração atual, sendo que uma reestruturação significativa está prevista para os modelos de 2026. As futuras versões poderão contar com um chassis mais fino e ecrãs OLED.

Apple poderá lançar o MacBook Air M5 em 2026

A Apple também já estará a trabalhar no MacBook Air com processador M5, cujo lançamento poderá ocorrer no início de 2026. O design deverá permanecer semelhante ao dos modelos atuais, mantendo a estrutura fina e a ausência de ventoinhas. No entanto, ainda não é claro se a Apple planeia alterar significativamente o design deste dispositivo em 2026 ou 2027.

Os futuros modelos do MacBook Air vão suceder as versões de 13 e 15 polegadas com chip M4, anunciadas no início de 2024. Estas máquinas foram lançadas a partir de 999 dólares e trouxeram melhorias como uma câmara Center Stage de 12 MP e 16 GB de RAM na configuração base, mantendo o design da geração anterior.

Paralelamente, a Apple também está a desenvolver novas versões dos seus sistemas operativos para acompanhar as próximas gerações de hardware. Na conferência WWDC, que decorre na próxima semana, a empresa deverá apresentar atualizações para iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.

Adicionalmente, estará a trabalhar numa versão reformulada da sua aplicação de saúde, que incluirá um médico virtual com tecnologia de IA e um treinador de bem-estar.

