Nove distritos em Portugal continental vão estar sob aviso laranja

O calor vai continuar a marcar o estado do tempo em Portugal continental. Nove distritos estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido à persistência de temperaturas máximas elevadas. Veja se o seu está na lista.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos do Norte e Centro de Portugal continental sob aviso laranja devido ao calor. A situação deve prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, 18 de agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Nove distritos sob aviso laranja

O aviso abrange:

Viana do Castelo

Braga

Porto

Vila Real

Bragança

Aveiro

Viseu

Guarda

Coimbra

Em alguns dos distritos do litoral Norte, o IPMA salienta que os valores mais elevados de temperatura deverão sentir-se sobretudo nas zonas do interior.

O aviso laranja corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, pelo que exige atenção especial, sobretudo por parte das populações mais vulneráveis ao calor.

Os valores previstos variam bastante consoante a região. As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 18 °C, em Braga e Bragança, e os 27 °C, em Portalegre. Já as máximas deverão variar entre os 27 °C, em Aveiro, e os 42 °C, em Santarém.

Cuidados importantes para enfrentar o calor

1. Beba água regularmente

2. Evite a exposição solar nas horas mais quentes

3. Mantenha a casa fresca

4. Atenção especial às crianças e idosos

5. Nunca deixe pessoas ou animais dentro do carro

6. Tenha atenção aos sintomas

O IPMA recomenda o acompanhamento da evolução dos avisos meteorológicos, que podem ser atualizados em função das condições previstas.