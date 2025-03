Apple quer mesmo ter no seu ecossistema um médico particular. Vem aí uma nova app Saúde

O Projeto Mulberry é uma iniciativa da Apple que visa revolucionar a aplicação Saúde através da integração de um "treinador de saúde" baseado em inteligência artificial (IA). Mas qual a finalidade deste projeto?

Projeto Mulberry: o seu médico particular no iPhone e Apple Watch

A Apple está a desenvolver uma versão totalmente renovada da aplicação Saúde, segundo Mark Gurman da Bloomberg. Este projeto, com o nome de código Mulberry, incluirá um novo treinador de saúde com IA e deverá ser lançado na primavera com o iOS 19.4. Aplicação de saúde renovada

Gurman descreve este novo treinador de saúde como um “agente de IA” que pretende “replicar” o seu médico real. Este projeto faz parte da visão a longo prazo de Tim Cook, que vê a saúde como a maior contribuição social da Apple.

O novo treinador de saúde estará integrado na aplicação de saúde renovada, que está programada para estrear no iOS 19.4:

Desde então, o projeto passou por várias alterações e envolveu outras equipas da Apple, incluindo o grupo de inteligência artificial. O desenvolvimento está agora a avançar a todo o vapor, com um lançamento previsto já para o iOS 19.4, na primavera ou verão do próximo ano.

A aplicação utilizará os dados de saúde já recolhidos pela Apple (especialmente através do Apple Watch) e fornecerá recomendações personalizadas através do novo treinador de IA.

Novo agente de IA

Este novo agente de IA está a ser treinado com dados de médicos contratados pela Apple. A empresa também pretende envolver médicos externos para criar vídeos educativos dentro da aplicação. Para isso, a Apple procura especialistas em sono, nutrição, fisioterapia, saúde mental e cardiologia.

Os vídeos terão como objetivo explicar tendências de saúde aos utilizadores e serão gravados num novo estúdio em Oakland, Califórnia. Além disso, a Apple pretende recrutar uma “grande personalidade do mundo médico” para apresentar este novo serviço, que internamente é apelidado de Health+.

O acompanhamento da alimentação será uma das áreas centrais da nova aplicação, ajudando os utilizadores a monitorizar o que consomem. Gurman indica que os agentes de IA também darão apoio em termos de nutrição.

Por fim, a Apple quer utilizar as câmaras traseiras do iPhone para analisar treinos físicos e fornecer sugestões aos utilizadores. Esta funcionalidade poderá estar integrada no Apple Fitness+ no futuro:

A Apple está também a trabalhar em funcionalidades que aproveitem as câmaras dos seus dispositivos, como a câmara traseira do iPhone. A ideia é permitir que o agente de IA analise os treinos dos utilizadores e sugira melhorias na técnica. Isto poderá, eventualmente, integrar-se com outros serviços da Apple, incluindo a plataforma Fitness+.

App Saúde, um dos trunfos da Apple

Recuando um pouco no tempo e fazendo um apanhado da história, recordemos que a aplicação Saúde foi lançada pela primeira vez em 2014, com o iOS 8, durante a apresentação do iPhone 6.

O objetivo da aplicação era centralizar e organizar todos os dados relacionados com a saúde e o bem-estar dos utilizadores, reunindo informações de diversos dispositivos Apple, como o iPhone, o Apple Watch e até mesmo aplicações de terceiros.

Impacto no ecossistema Apple:

Integração com o Apple Watch : com o lançamento do Apple Watch em 2015, a aplicação Saúde ganhou uma nova dimensão. O relógio passou a ser uma ferramenta fundamental para monitorizar dados em tempo real, como a frequência cardíaca, a quantidade de passos dados, as calorias queimadas e, com o tempo, funcionalidades mais avançadas como a monitorização do sono, ECG e oxigenação do sangue.

: com o lançamento do em 2015, a aplicação Saúde ganhou uma nova dimensão. O relógio passou a ser uma ferramenta fundamental para monitorizar dados em tempo real, como a frequência cardíaca, a quantidade de passos dados, as calorias queimadas e, com o tempo, funcionalidades mais avançadas como a monitorização do sono, ECG e oxigenação do sangue. Promoção de um estilo de vida saudável : c aplicação incentivou os utilizadores a adotar hábitos mais saudáveis, com alertas e metas diárias de atividades físicas. A introdução da funcionalidade Activity Rings no Apple Watch motivou milhões de utilizadores a manterem-se mais ativos.

: c aplicação incentivou os utilizadores a adotar hábitos mais saudáveis, com alertas e metas diárias de atividades físicas. A introdução da funcionalidade no Apple Watch motivou milhões de utilizadores a manterem-se mais ativos. Monitorização de dados de saúde : c app permitiu que os utilizadores guardassem dados vitais, como a pressão arterial, níveis de glicose, e até resultados de exames médicos. Isto criou um ecossistema fechado e seguro para gerir dados pessoais de saúde.

: c app permitiu que os utilizadores guardassem dados vitais, como a pressão arterial, níveis de glicose, e até resultados de exames médicos. Isto criou um ecossistema fechado e seguro para gerir dados pessoais de saúde. Parcerias com profissionais de saúde : c aplicação Saúde também abriu caminho para parcerias com hospitais, clínicas e organizações de saúde. A Apple integrou informações de várias fontes, como dispositivos médicos e plataformas de saúde de terceiros, criando um repositório abrangente de dados clínicos que pode ser partilhado com médicos de forma mais eficiente.

: c aplicação Saúde também abriu caminho para parcerias com hospitais, clínicas e organizações de saúde. A Apple integrou informações de várias fontes, como dispositivos médicos e plataformas de saúde de terceiros, criando um repositório abrangente de dados clínicos que pode ser partilhado com médicos de forma mais eficiente. Privacidade e segurança: c Apple destacou-se pela sua abordagem à privacidade, com recursos como o HealthKit, que permite que os utilizadores controlem quem tem acesso aos seus dados de saúde. A empresa fez questão de garantir que as informações pessoais seriam protegidas, o que ajudou a conquistar a confiança de muitos utilizadores.

Até hoje, a aplicação Saúde continua a ser uma das principais características do ecossistema Apple, com melhorias contínuas e inovações, como a introdução de novos tipos de dados monitorizados e a expansão da compatibilidade com mais dispositivos de saúde.

Tal como referido, a sua crescente integração com o Projecto Mulberry e outras funcionalidades baseadas em IA, como o novo treinador de saúde, indica que a Apple pretende continuar a expandir o impacto da aplicação no bem-estar dos utilizadores.

Leia também: